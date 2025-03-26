Кремль назвал объекты энергетики, которые не будет атаковать

Власти РФ представили список объектов энергетики, удары по которому запрещает соглашение о запрете ударов по объектам энергетики, заключенное с Украиной при посредничестве США. Такой документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 25 марта.

Запрет на удары по НПЗ, АЭС, ГЭС

В документе говорится, что перечень согласован между российской и американской сторонами. Подтверждения этого из США или Украины нет.

В списке перечислены АЭС, ГЭС, нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура.

В Кремле отмечают, что мораторий на их обстрелы действует с 18 марта в течение 30 суток и может быть продлен. "В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", - предупредили власти РФ.

Зеленский: Россия искажает условия соглашений

25 марта Владимир Зеленский обвинил Кремль в искажении условий соглашений о перемирии на Черном море и запрете на обстрелы энергоинфрастуктуры. "Россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир", - сказал президент Украины.

В заявлении Белого дома от 25 марта по итогам переговоров в Эр-Рияде сказано, что Вашингтон договорился с Москвой и Киевом "разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины".

Власти двух воюющих стран опубликовали схожие заявления. Но только Москва назвала 18 марта как исходную дату действия договора, а также заявила о возможности продлить или аннулировать соглашение.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!