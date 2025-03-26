В этом году форум сосредоточится на одном простом, но этически и юридически крайне сложном вопросе: "говорить или не говорить" - нужно ли и как сообщать пациенту правду о предполагаемой продолжительности его жизни.

"Правда о прогнозе - это не просто факт. Это первый шаг к принятию. Для пациента - это возможность сохранить контроль, принимать решения и, возможно, обрести внутренний покой, зная, что его ожидает. Для близких - это шанс подготовиться и прожить последние мгновения вместе осознанно, с любовью, не жалея потом о несказанном. Для врача - это профессиональный и глубоко человеческий долг: не только научиться говорить правду, но и не принимать за пациента решение - знать ему или не знать. Это означает уважать право пациента на правду, не занимая место судьи, и быть готовым пройти с ним этот путь - помочь принять реальность во всей её тяжести", - объясняет Илзе Зосуле, соучредитель Hospiss LV.