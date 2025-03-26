В среду, в 11:00, в Малом актовом зале Латвийского университета (ЛУ) состоится третий дискуссионный форум "Право на достойную смерть", организованный фондом Hospiss LV в сотрудничестве с Латвийским университетом.
В этом году форум сосредоточится на одном простом, но этически и юридически крайне сложном вопросе: "говорить или не говорить" - нужно ли и как сообщать пациенту правду о предполагаемой продолжительности его жизни.
"Правда о прогнозе - это не просто факт. Это первый шаг к принятию. Для пациента - это возможность сохранить контроль, принимать решения и, возможно, обрести внутренний покой, зная, что его ожидает. Для близких - это шанс подготовиться и прожить последние мгновения вместе осознанно, с любовью, не жалея потом о несказанном. Для врача - это профессиональный и глубоко человеческий долг: не только научиться говорить правду, но и не принимать за пациента решение - знать ему или не знать. Это означает уважать право пациента на правду, не занимая место судьи, и быть готовым пройти с ним этот путь - помочь принять реальность во всей её тяжести", - объясняет Илзе Зосуле, соучредитель Hospiss LV.
Форум соберет опытных экспертов, которые осветят дилемму "говорить или умолчать" с разных профессиональных и человеческих точек зрения.
Дискуссию начнёт Лига Малане, капеллан и социальный работник SIA Hospiss Māja, с вопроса: "Что помогает больше - говорить или молчать?".
Доктор Юрис Николаенко, директор по лечебной работе Рижской Восточной клинической университетской больницы, обсудит, как правильно сообщать пациенту правду. Психотерапевт и кандидат наук Лаура Валайне, преподаватель кафедры психосоматической медицины и психотерапии РСУ, раскроет внутренние барьеры, которые мешают как пациентам, так и врачам быть в контакте с реальностью.
"Слова врача могут принести покой, а могут разрушить. Мы должны понять, как найти баланс между откровенностью и надеждой пациента", - подчеркивает Николаенко.
Председатель Совета Латвийского университета профессор Марцис Аузиньш предложит размышления о том, как обрести мир в несправедливом мире. А социолог, доктор наук, ассоциированный профессор ЛУ и биоэтик Сигне Межинска рассмотрит этические аспекты разговора о финале жизни.
"Как смириться с тем, что жизнь не всегда справедлива? Почему хорошие люди страдают, а те, кто делает зло, уходят безнаказанно? Эти вопросы терзают человечество с древности. Где искать ответы - в религии, философии, литературе?" - задает вопрос Аузиньш.
Судья Суда Европейского союза, бывшая председатель Конституционного суда и судья Европейского суда по правам человека, профессор Инета Зиемеле поднимет тему прав неизлечимо больного человека, а врач Петерис Клава взглянет на смерть как на своего рода "аудит прожитой жизни".
Форум "Право на достойную смерть" - это приглашение не бояться говорить о смерти открыто и с уважением. Это платформа, объединяющая специалистов из медицины, этики, юриспруденции, философии и психологии, чтобы вместе искать пространство для понимания и решений.
Все желающие могут следить за форумом в прямом эфире на странице Hospiss LV в Facebook.
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