В Молдове задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул

Гуцул задержана на 72 часа.

В тот же день CNA завершил представление доказательств по уголовному делу в отношении Гуцул, которое касается незаконного финансирования запрещенной в Молдове пророссийской партии "Шор". Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Согласно результатам следствия, в период с 2019 по 2022 год, работая секретарем в этой партии, Гуцул систематически ввозила в Молдову деньги, полученные от организованной преступной группы, действовавшей на территории России.

Сама Гуцул утверждает, что уголовное дело против нее было сфабриковано по указанию президента Молдовы Майи Санду.

На прошлой неделе из Молдовы исчез пророссийски настроенный депутат Александр Нестеровский, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы по аналогичным коррупционным обвинениям. Об этом сообщает агентство Reuters.

В октябре прошлого года Совет ЕС ввел санкции в отношении пяти физических и одного юридического лица, которых Брюссель считает ответственными за дестабилизацию ситуации в Молдове.

В этот санкционный список была включена и Евгения Гуцул.

Согласно позиции Брюсселя, Гуцул несет ответственность за поощрение сепаратизма в регионе, попытки подорвать конституционный порядок, а также за действия, угрожающие суверенитету и независимости Молдовы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!