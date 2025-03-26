Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. В ответ обоих отчитали за переписку в Signal

В новом сводном докладе американских спецслужб на 2025 год отмечается, что граница между государственными и негосударственными агентами влияния, пытающимися подорвать безопасность и навредить интересам США, все больше стирается — не в последнюю очередь за счет использования новейших технологий.

Слева направо: Пател, Талси Габбард, Джон Рэтклифф Фото: Getty Images

Наибольшую озабоченность в разведсообществе вызывает Китай, который авторы доклада называют «наиболее перспективным стратегическим конкурентом США».

Отметив, что стремление Пекина вырваться в лидеры в значительной мере вызвано убеждением китайских властей, что Вашингтон пытается сдержать его рост, спецслужбы выразили обеспокоенность растущими военными возможностями потенциального противника.

Отдельно были упомянуты китайские разработки в области гиперзвукового оружия и расширение ядерного арсенала страны, а также доминирующее положение Пекина в области контроля цепочек поставок критически важных минералов.

С 2008 года бывший бизнесмен Марк Уорнер представляет в Сенате интересы избирателей Вирджинии Фото: Getty Images

Кто дружит против Вашингтона?

Угрозы, исходящие от России, Ирана и Северной Кореи, в докладе рассматривались вместе. Авторы неоднократно отмечают между этими традиционными противниками США все более тесное сотрудничество.

Со стороны Москвы особую обеспокоенность американских спецслужб вызывают разрушительные кибератаки, за которыми нередко стоят российские власти, говорится в докладе, а также ведущиеся разработки противоспутникового оружия, включая новый спутник с ядерным потенциалом.

Габбард Фото: Reuters

В ходе обсуждения скандальной переписке в Signal сенатору Марку Уорнеру не раз пришлось повысить голос, вступая в перепалку с главами разведведомств трамповской администрации.

Те в один голос настаивали, что обсуждение возможных ударов американской авиации в Йемене разглашением секретной информации не является — Уорнер даже обвинил Рэтклиффа в «оскорблении умственных способностей американского народа».

«Если там не было никаких секретных материалов, поделитесь ими с комитетом, — согласился с коллегой сенатор Уорнер Габбард. — Вы не можете скрывать переписку, одновременно утверждая, что секретной она не является».