Собрано 10 тысяч подписей за запрет смартфонов в основных школах

После того, как было собрано 10 тысяч подписей, инициативу можно будет внести инициативу на рассмотрение в Сейм.

В качестве представителя инициативы указан Янис Виеглиньш. Он считает, что такие изменения необходимы, чтобы дети могли больше сосредоточиться на учебе, общаться с другими детьми и участвовать в школьных мероприятиях.

Виеглиньш поясняет, что смарт-устройства в детской среде также стали нездоровым символом престижа и поводом для соперничества. Он также считает, что снижение воздействия виртуальной среды во время учебы будет полезно для ребенка во время решающего этапа развития личности.

"Школы достаточно оснащены смарт-технологиями и имеют возможность не использовать устройства учеников в процессе обучения. В школах есть дежурные, которые могут позвонить ребенку или передать сообщение, если родители позвонят ему во время урока", - говорит автор инициативы.

Янис Виеглиньш, директор начальной школы в Валле, объясняет, что, общаясь каждый день с учителями и директорами школ, педагоги видят чрезмерное влияние смарт-устройств на детей.

Автор инициативы призывает внести соответствующие поправки в Закон об образовании. Такие изменения, по его мнению, улучшат успеваемость учащихся, будут способствовать более здоровому развитию детей, а также уменьшат негативный и вредный контент в социальных сетях и его влияние на детей и школьную жизнь.

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