Латвия перенимает содержание миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии

Латвия будет обеспечивать содержание миссии следующие девять месяцев, пока на эстонской военно-авиационной базе в Эмари проводятся ремонтные работы.

Патрулирование воздушного пространства стран Балтии в настоящее время обеспечивают военные самолеты и пилоты вооруженных сил Германии.

С 2004 года патрулирование осуществлялось с авиабазы в литовском Шауляе, а с 2014 года - с авиабазы Эмари в Эстонии. К Латвии в порядке ротации миссия переходит впервые.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

В то время, когда Россия продолжает войну в Украине, размещенные в странах Балтии истребители союзников не только реагируют на незаконное появление российских военных самолетов в воздушном пространстве стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи российской и белорусской границ.

В ответ на вторжение России в Украину альянс с марта прошлого года усилил защиту неба Балтии, увеличив численность военнослужащих и истребителей.

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