Фото ⟩ Суд арестовал мужчину, который бросил зажигательную смесь в Музей оккупации

Вчера, 1 марта, выяснилось, что мужчина, которого Государственная полиция задержала по подозрению в забрасывании зажигательной смеси в кабинет директора Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы, является гражданином Латвии, который ранее попадал в поле зрения полиции в связи с наркотиками, сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс.

Позже полиция задержала еще двух человек в связи с нападением на музей.

Первый задержанный проживает в Елгаве, где и произошло задержание. Ранее этот человек уже находился в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических средств.

Сейчас мотивация преступника еще выясняется, но одна из основных версий заключается в том, что деяние было совершено "на основании ненависти к латвийскому государству, населению, свободе и музею как объекту".

Начальник Госполиции подтвердил, что вторым задержанным является житель Олайне, ранее судимый за имущественные преступления, а третьим задержанным лицом является некая жительница Олайне, которая тоже ранее попадала в поле зрения полиции.

Сейчас расследуется, имело ли это преступление только индивидуальную мотивацию или же не обошлось без "влияния со стороны", в том числе из России, поэтому в ходе следствия полиция сотрудничает со Службой государственной безопасности (VDD).

Как сообщалось, вечером во вторник, 27 февраля, в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь, в результате чего в кабинете директора музея на первом этаже сгорели стул и бумаги на площади 0,5 квадратных метра.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Галерея: Нападение на Музей оккупации

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