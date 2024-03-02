Видео ⟩ Трагедия в Яунциемсе: в пожаре погибла хозяйка дома

Пламя охватило домик площадью в пятьдесят квадратных метров. По словам соседа Яниса, на месте происшествия находились несколько пожарных машин, несколько из них везли воду. Он рассказывает, что в старом домике жила пенсионерка по имени Татьяна.

В тот момент, когда на место прибыли спасатели, восьмидесятилетней женщины нигде не было видно. В соседнем доме находились ее родственники, которым удалось спастись.

Командир взвода 7-й части Риги Государственной пожарно-спасательной службы Ренар Силавс говорит, что огонь был замечен с опозданием, поэтому и быстро распространился.

Правоохранители начинают выяснять причины возгорания. По неофициальной информации, беда возникла из-за брикетов с стружкой, которые сушились на плите.

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