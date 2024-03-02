Главное за 2 марта ⟩ Выплата российских пенсий в Латвии, расследование убийства Навального и вторая "Дюна"

Интересное чтиво:

На экранах Латвии и мира - долгожданное продолжение экранизации классического фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна: Часть вторая". Масштабная постановка, первоклассный подбор актеров, актуальная тематика и не только: автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему ни за что нельзя пропустить новинку визионера Дени Вильнёва.

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес решил впервые попробовать силы в политике. Бывший командир армейских подразделений США в Европе сейчас живет в Германии, однако этим летом планирует на несколько месяцев вернуться на родину. С повышением шансов Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США Ходжес попытается объяснить американским избирателям, почему его стране нужно помогать Украине и союзникам в Европе. "Если Россия победит Украину, то начнет готовиться к нападению на НАТО", - сказал он в интервью литовскому порталу 15min.lt.

В среду, 28 февраля, состоялся съезд народных депутатов так называемой Приднестровской Молдавской Республики ("ПМР"). Съезд решил обратиться к России, чтобы призвать к ответу Молдову, которую обвинил в экономическом давлении и даже в геноциде. Проведение съезда накануне обращения президента РФ к Федеральному собранию вызвало в Молдове тревожные настроения. Rus.Postimees выяснил у экспертов, чего хотели добиться власти "ПМР", чем чревато их обращение к Путину и что будет дальше.

Житель Эстонии почти за 30 000 евро приобрел автомобиль Seat, у которого через некоторое время был выявлен скрытый дефект. Продавший машину автосалон не захотел брать на себя ответственность, утверждая, что перед продажей транспортное средство проходило тщательную проверку, в ходе которой недостатков выявлено не было, пишет Rus.Postimees.

Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс и актер Александр Филиппенко в эфире "Латвийского радио 4" рассказали журналистке Ольге Князевой о пьесе "Тоталитарный роман", прозвучавшей со сцены Hanzas Perons 28 февраля. К сожалению, на читку попали не все желающие.

Кинокритик Антон Долин стал новым гостем на YouTube-канале "И грянул Грэм". В беседе с Вадимом Радионовым он рассказал, что ему нравится в Латвии, а чего не хватает.

Очень грубыми действиями 27 февраля в матче Шведской высшей хоккейной лиги (SHL) отметился бывший вратарь рижского "Динамо" Мантас Армалис.

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