Первая весенняя субботу подходит к концу. В России продолжают прощаться с убитым Алексеем Навальным, а в Латвии разбираться с преступлениями, вроде броска зажигательной смеси в кабинет директора Музея оккупации Латвии. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 2 марта ⟩ Выплата российских пенсий в Латвии, расследование убийства Навального и вторая "Дюна"
Новости Латвии:
Получатели российских пенсий в Латвии за первый квартал этого года получат четыре миллиона евро, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).
В субботу, 2 марта, Рижский городской суд выдал санкцию на арест мужчины, который на этой неделе бросил зажигательную смесь в кабинет директора Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы.
Восточная магистраль в Риге повлияла на привычки участников дорожного движения. Программа Zebra отправилась в одно из мест, жители которого не слишком рады наплыву машин у своих подъездов.
Стала известна новая информация о произошедшей в четверг, 29 февраля, трагедии под Ропажи, где погибла шестилетняя девочка, сообщает программа Degpunktā.
Жительница Украины, которая была вынуждена переехать в Елгаву, рассказа программе Panorāma об унижениях, которые ее сын испытал в латвийской школе. Этот инцидент привлек внимание местных властей, полиции и Службы государственной безопасности (VDD). Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Утром в пятницу, 1 марта, наблюдались сбои, влияющие на работу сайтов с доменными именами gov.lv, сообщили представители Государственного агентства регионального развития (VRAA).
Вечером в пятницу, 1 марта, в Риге на улице Гертрудес компания из нескольких человек решила организовать фотосессию с уникальным на вид автомобилем, покрытым пленкой золотого цвета. Однако эта фотосессия не была согласована с владелицей автомобиля, которая заметила это и попыталась остановить происходящее. Из-за конфликта пришлось подключить и полицию.
На прошедшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе цены топлива снижались, а в Таллинне росли, свидетельствуют данные агентства LETA.
За рубежом:
Люди в Москве на Борисовском кладбище второй день приходят к могиле лидера оппозиции Алексея Навального, чтобы проститься с убитым в заключении политиком, сообщают в субботу СМИ СОТА, "Дождь", "Медиазона" и "Медуза".
Журналист-расследователь Христо Грозев пообещал, что в течение месяца станут известны обстоятельства смерти Алексея Навального.
Российский ракетный комплекс "Панцирь-С1", установленный на грузовом автомобиле, попал в дорожно-транспортное происшествие в Сочи, следует из видео, опубликованного в социальных сетях.
Утром в субботу, 2 февраля, в Санкт-Петербурге пятиэтажный жилой дом получил повреждения после того, как в него врезался беспилотник. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на российские СМИ.
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала просьбу о "защите", с которой пророссийские представители сепаратистского региона Молдовы Приднестровье, обратились к Москве. Она заявила, что Приднестровье надеется получить финансирование от Кремля.
Литовская таможня потребовала вывезти из страны машины с российскими номерами до 11 марта, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На экранах Латвии и мира - долгожданное продолжение экранизации классического фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна: Часть вторая". Масштабная постановка, первоклассный подбор актеров, актуальная тематика и не только: автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему ни за что нельзя пропустить новинку визионера Дени Вильнёва.
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес решил впервые попробовать силы в политике. Бывший командир армейских подразделений США в Европе сейчас живет в Германии, однако этим летом планирует на несколько месяцев вернуться на родину. С повышением шансов Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США Ходжес попытается объяснить американским избирателям, почему его стране нужно помогать Украине и союзникам в Европе. "Если Россия победит Украину, то начнет готовиться к нападению на НАТО", - сказал он в интервью литовскому порталу 15min.lt.
В среду, 28 февраля, состоялся съезд народных депутатов так называемой Приднестровской Молдавской Республики ("ПМР"). Съезд решил обратиться к России, чтобы призвать к ответу Молдову, которую обвинил в экономическом давлении и даже в геноциде. Проведение съезда накануне обращения президента РФ к Федеральному собранию вызвало в Молдове тревожные настроения. Rus.Postimees выяснил у экспертов, чего хотели добиться власти "ПМР", чем чревато их обращение к Путину и что будет дальше.
Житель Эстонии почти за 30 000 евро приобрел автомобиль Seat, у которого через некоторое время был выявлен скрытый дефект. Продавший машину автосалон не захотел брать на себя ответственность, утверждая, что перед продажей транспортное средство проходило тщательную проверку, в ходе которой недостатков выявлено не было, пишет Rus.Postimees.
Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс и актер Александр Филиппенко в эфире "Латвийского радио 4" рассказали журналистке Ольге Князевой о пьесе "Тоталитарный роман", прозвучавшей со сцены Hanzas Perons 28 февраля. К сожалению, на читку попали не все желающие.
Кинокритик Антон Долин стал новым гостем на YouTube-канале "И грянул Грэм". В беседе с Вадимом Радионовым он рассказал, что ему нравится в Латвии, а чего не хватает.
Очень грубыми действиями 27 февраля в матче Шведской высшей хоккейной лиги (SHL) отметился бывший вратарь рижского "Динамо" Мантас Армалис.
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