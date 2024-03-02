В субботу вечером санкт-петербургский аэропорт Пулково примерно на час был закрыт для прилета и вылета самолетов - был запущен так называемый план "Ковер", "чтобы обеспечить безопасность гражданских полетов". По информации российских властей, над Финским заливом был сбит дрон.
Видео ⟩ В субботу вечером у Санкт-Петербурга действует ПВО; аэропорт Пулково временно приостановил работу
Интернет-издание "Фонтанка" сообщает, что жители города Ломоносов (часть Санкт-Петербурга) в субботу вечером на местных интернет-форумах массово жаловались на сильный грохот и взрывы недалеко от порта Бронка. Один из жителей написал, что "какая-то ракета разорвалась на 5 кусков". В деревнях Дубочки и Лебяжье, расположенных вблизи Финского залива, по словам очевидцев, "дрожали дома и звенели окна". Были и сообщения о "пламени в небе".
Сбили беспилотник над Финским заливом. pic.twitter.com/vOB6coIuuV— Т.К. (@Kuznecova_TA) March 2, 2024
В Ленинградской области над Финским заливом сработала ПВО— Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 2, 2024
По сообщению губернатора области Александра Дрозденко, в Ломоносовском районе поражены воздушные цели над Финским заливом. pic.twitter.com/6GboSzu5qJ
После этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в Telegram-канале, что системы противовоздушной обороны над Финским заливом сбили "воздушные цели", и опубликовал видеозапись уничтожения некоего объекта в небе, которую впоследствии заменил кадром видео. Как отмечает Baza, на видео были четко видны траектория полета ракеты и рельеф.
Другой российский Telegram-канал Mash на Мойке сообщил, что неподалеку от места взрывов в аэропорту Пулково с 19:32 до 20:03 вводили ограничения на вылет и прилет самолетов.
В сообщении Министерства обороны России говорится: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области".
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