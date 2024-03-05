Видео ⟩ Серьезный пожар в Пурвциемсе. Возможный виновник - соседская сигарета

Во время эвакуации Наталья, жительница многоэтажного дома, с трудом нашла выход на лестничную клетку в сильно задымленной квартире. В два часа ночи она почувствовала запах гари и бросилась на кухню, чтобы открыть окно, но дым уже распространился по всей квартире. Дым шел с балкона, который был охвачен пламенем. Причина пожара, однако, оказалась в соседском балконе.

"Был ужасный запах. Пламя распространилось повсюду. Даже на кухне было очень задымлено, туда и сюда летали искры, и я быстро закрыла окно. Это было ужасно. Я с трудом смогла выйти из квартиры. В дверь уже стучали - выходи, выходи!" - вспоминает Наталья.

И ей, и другим соседям после эвакуации пришлось провести на улице не менее трех часов, пока пламя не было потушено и жильцам не разрешили вернуться в свои квартиры. Сосед на шестнадцатом этаже дома Артур добавляет, что во время пожара дым распространялся и по шахте лифта, но эвакуироваться ему не пришлось. Он считает, что на балконе горящей квартиры находились легковоспламеняющиеся вещества, которые загорелись при контакте с окурком.

Очевидец Арминс, заметив впечатляющий пожар, решил, что в этом доме горело одновременно несколько квартир. Он подошел ближе к месту происшествия, чтобы понять, что происходит, и заснять ход тушения.

Программа Degpunktā поинтересовалась у спасателей масштабами пожара и ходом спасательных работ.

Пожарные допускают, что причиной возгорания мог стать окурок, который, скорее всего, был брошен с балкона наверху.

Пожарные напоминают, что при тушении столь опасных пожаров для спасения жизней важна каждая минута. Работе службы по адресу серьезно мешали плотно припаркованные у дома автомобили.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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