В положении о закупке указано, что поставщиком может быть любое юридическое лицо, объединение таких лиц в любой комбинации, зарегистрированное в стране НАТО, Европейского союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, поставщиком может быть и физическое лицо, являющееся подданным Латвии, гражданином страны НАТО, ЕС или ЕЭЗ.

Закупка разделена на три части: приобретение цветов и флористических материалов, приобретение цветочных композиций и изготовление цветочных композиций для декорирования помещений. Договорная цена первой части закупки на три года составляет 6000 евро, второй части - 14 000 евро, третьей части - 21 999 евро.

Претенденты могут подать предложение по одной, нескольким или всем частям. Предложение должно быть подано до 15 марта.

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