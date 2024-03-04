В феврале в Украине ежедневно погибали или получали ранения в среднем 983 российских солдата, сообщило министерство.

Данные британской разведки показывают, что на сегодняшний день в войне в Украине, вероятно, было убито или ранено более 355 000 российских солдат. По информации Генштаба украинской армии, потери россиян составляют 416,8 тысячи человек.

Как сообщалось, армия России, вероятно, потеряла большое количество живой силы и военной техники во время оккупации украинского города Авдеевка, который в результате военных действий превратился в руины.

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