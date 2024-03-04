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Видео ⟩ Яхта, солнце и музыка: Пугачева показала, как встречает весну

rus.tvnet.lv
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Instagram/ коллаж TVNET

74-летняя Алла Пугачева поделилась в соцсетях коротким видео, где показала, как отметила праздник, который ранее придумала сама - "первое воскресенье весны". 

"Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня!" - написала  Алла Пугачева на видео. 

В ролике видно, что праздник проходит на яхте под громкую музыку. На фоне видны люди, что говорит о том, что Алла Борисовна проводила время не одна. 

Более 50 лет назад Примадонна придумала праздник желтых цветов  - им стало первое воскресенье марта. В тот день она шла по улице и пела, раздавая желтые мимозы и тюльпаны проходящим мимо женщинам. С тех пор Пугачева празднует начало весны каждый год.

Ранее Алла Пугачева обратилась к подписчикам: "Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!".

3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги: "Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева".

В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным. За сутки видео собрало свыше 180 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию. 

В пятницу, 1 марта, на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - "P. S.". В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. "Хороший подарок к юбилею", - сказала Алла Борисовна.

Напомним, в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" театральный режиссер Иван Вырыпаев заметил, что Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор.
 

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