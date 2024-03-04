Видео ⟩ Яхта, солнце и музыка: Пугачева показала, как встречает весну

74-летняя Алла Пугачева поделилась в соцсетях коротким видео, где показала, как отметила праздник, который ранее придумала сама - "первое воскресенье весны".
"Круто отгуляли "Первое Воскресение Весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня!" - написала Алла Пугачева на видео.
В ролике видно, что праздник проходит на яхте под громкую музыку. На фоне видны люди, что говорит о том, что Алла Борисовна проводила время не одна.
Более 50 лет назад Примадонна придумала праздник желтых цветов - им стало первое воскресенье марта. В тот день она шла по улице и пела, раздавая желтые мимозы и тюльпаны проходящим мимо женщинам. С тех пор Пугачева празднует начало весны каждый год.
Ранее Алла Пугачева обратилась к подписчикам: "Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому!".
3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню своей супруги: "Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева".
В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным. За сутки видео собрало свыше 180 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию.
В пятницу, 1 марта, на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - "P. S.". В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. "Хороший подарок к юбилею", - сказала Алла Борисовна.
Напомним, в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" театральный режиссер Иван Вырыпаев заметил, что Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор.
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