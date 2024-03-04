Видео ⟩ Яхта, солнце и музыка: Пугачева показала, как встречает весну

В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным. За сутки видео собрало свыше 180 тысяч лайков в Instagram. Подписчики поспешили прокомментировать публикацию.

В пятницу, 1 марта, на нескольких российских музыкальных площадках внезапно появился новый альбом Аллы Пугачевой - первый за 16 лет - "P. S.". В него вошло 20 песен. Сама Примадонна после вышла на связь с поклонниками и заметила, что ничего не знала о выходе сборника. "Хороший подарок к юбилею", - сказала Алла Борисовна.

Напомним, в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" театральный режиссер Иван Вырыпаев заметил, что Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор.



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