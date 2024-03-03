Вырыпаев: "Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор"

"Путин в мировой истории останется, безусловно, как маньяк", - заявил в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" театральный режиссер Иван Вырыпаев, которого суд в России заочно приговорил к 8 годам заключения по делу о "фейках" об армии.
В беседе с журналистом Вадимом Радионовым Иван Вырыпаев заметил, что некоторым людям нужна духовная мотивация своим поступкам. Им надо объяснить себе, почему они убивают, отказываются от чего-то, голодают, то есть необходима компенсация:
"На другой стороне весов им говорят - прославление тебя в веках, как российского оружия, народа. Ты сделал подвиг - спас свой народ. Я с ужасом сейчас думаю... Они не доживут, конечно, но какая страшная абсурдистская несправедливость, что как раз их фамилии будут поданы в негативном ключе. Они будут поданы как фашисты, издеватели, насильники. Они станут в ряд".
Режиссер подчеркивает, что режим совершает колоссальную ошибку с точки зрения эволюции, а люди, которые его поддерживают, лишают своих потомков своей будущей славы.
"Во-первых, с точки зрения эволюционной - они не будут прославлены в веках [...]. Это точно, потому что люди, которые могли их прославлять или ругать - это в основном те, кто уехал. Борис Акунин не будет хорошо писать про этих людей. Он оставит записки, где эти люди будут поданы в негативном ключе.
Те, кто уехал, а именно выдающиеся люди, и оставят после себя наследие, которое будет притягивать [...].
Конечно, эти "зэдовцы" тоже могут написать что-то. Но вопрос, кто их будет читать через 50 лет? Будут ли новые потомки читать этих людей? [...]. Путин в мировой истории останется, безусловно, как маньяк. Даже если он захватил всю пропаганду внутри, она мировой не станет. Она частью истории не станет. Это очень трагическое недоразумение.
Вот этот Филипп Киркоров... мне правда страшно становится. Человек, который хочет сохранить для себя кусочек славы и чего-то еще, полностью закрыл для себя и своих потомков будущую славу свою. Он останется в веках как какое-то ужасное явление, а Алла Борисовна Пугачева - наоборот [...].
Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор. И навсегда останутся вот в таком, а эти - вот так", - резюмировал он.
Видео: Интервью с Иваном Вырыпаевым
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