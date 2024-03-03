Вырыпаев: "Пугачева с Галкиным сделали генетически-эволюционный выбор"

В беседе с журналистом Вадимом Радионовым Иван Вырыпаев заметил, что некоторым людям нужна духовная мотивация своим поступкам. Им надо объяснить себе, почему они убивают, отказываются от чего-то, голодают, то есть необходима компенсация:

"На другой стороне весов им говорят - прославление тебя в веках, как российского оружия, народа. Ты сделал подвиг - спас свой народ. Я с ужасом сейчас думаю... Они не доживут, конечно, но какая страшная абсурдистская несправедливость, что как раз их фамилии будут поданы в негативном ключе. Они будут поданы как фашисты, издеватели, насильники. Они станут в ряд".

Режиссер подчеркивает, что режим совершает колоссальную ошибку с точки зрения эволюции, а люди, которые его поддерживают, лишают своих потомков своей будущей славы.