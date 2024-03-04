Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать большое количество людей на похоронах лидера оппозиции Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме в конце прошлой недели.
"Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что больше нам сказать нечего", - заявил Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль число людей, присутствовавших на похоронах Навального, значительным.
Алексея Навального похоронили 1 марта.
По независимым оценкам, на похоронах присутствовало не менее 16,5 тысячи человек. В последующие два дня - 2 и 3 марта - к могиле Навального пришло еще несколько тысяч человек, чтобы возложить туда цветы.
В день похорон Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родственникам Навального. Он также добавил, что Кремль не может оценивать Навального как политическую фигуру.
Галерея: Похороны Алексея Навального в Москве
Последнее видео, на котором Алексей Навальный запечатлен живым:
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