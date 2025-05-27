Видео Школьница напала на уборщицу на спортивной площадке; полиция начала дело против пострадавшей

После удара по лицу нападавшая убежала, а Елена дождалась школьной медсестры и полиции. Сначала казалось, что она сможет продолжить работу, но конфликт завершился 52-дневной нетрудоспособностью.

Хотя рядом с туалетом есть камера видеонаблюдения, полиция своевременно не запросила записи, и они были удалены.

Конфликт произошел в августе прошлого года, а только в апреле этого года дело рассмотрела подкомиссия по делам несовершеннолетних Рижской думы, присудившая уже совершеннолетней девушке штраф в размере 105 евро.

"Подкомиссия рассматривает дела в закрытом заседании, поэтому не имеет права раскрывать информацию о его ходе и вынесенном наказании", - сказала Ивета Булане, представитель Рижской думы.

На заседании присутствовало лицо, привлекаемое к ответственности, которое выразило сожаление о совершенном нарушении.

Елену удивляет, что спустя восемь месяцев после случившегося полиция начала расследовать уже ее возможные насильственные действия против нападавшей:

"Получается, что меня избили, оскорбляли, унижали, а теперь я виновата, что защищалась".

Независимый присяжный адвокат указывает, что в течение года после административного правонарушения можно возбудить дело.

Однако вызывает вопросы тот факт, что ответственность Елены не была оценена изначально. Женщина утверждает, что в течение нескольких месяцев активно интересовалась ходом дела, что, по ее мнению, могло не понравиться ответственным сотрудникам правоохранительных органов.

"То, что спустя какое-то время дело разворачивается иначе - жертва становится обвиняемой в административном правонарушении - такое возможно. Могло быть получено заявление, появились новые обстоятельства. У полиции есть право и обязанность начать процесс. Будет ли женщина привлечена к ответственности, пока неизвестно, так как дело находится на стадии рассмотрения. Если полиция установит, что женщина виновна, это может исключить ответственность несовершеннолетней, которая уже получила наказание. Было бы лучше, если бы одно событие рассматривалось сразу полностью, но допускается, что административные дела рассматриваются по каждому лицу отдельно", - сказал Янис Лапса, присяжный адвокат.

62-летняя женщина отмечает, что ей бы хватило извинений от нападавшей, но в результате дела единственным выгодоприобретателем стала Рижская дума, которая получит 105 евро от молодой девушки.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu