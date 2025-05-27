В мае поддержка большинства партий среди рижан возросла, а лидирующие позиции сохраняют партии "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и Национальное объединение, свидетельствует опрос граждан, проведенный в мае по заказу Латвийского телевидения (LTV) исследовательским центром SKDS.
Согласно последнему опросу, если бы выборы в Рижскую думу состоялись завтра, за партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 15% опрошенных, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в апреле.
За "Прогрессивных" готовы отдать голос 9% потенциальных избирателей, за Национальное объединение - 8,2%.
За партию "Стабильности!" планируют голосовать 7,5% респондентов, что на 1,8 процентных пункта больше, чем в апреле. Рейтинг "Нового Единства" в опросе составляет 7,2%.
5,2% опрошенных отдали бы голос за список "Суверенной власти"/"Младолатыши", что на 1,3 процентных пункта больше, чем месяц назад.
Остальные партии набирают менее 5% поддержки, в том числе "Согласие" (4,8%), за которую еще в апреле собирались голосовать 5,3% опрошенных.
В мае почти на восемь процентных пунктов снизилось число неопределившихся - 22,9% респондентов не знают, за кого голосовать. Также уменьшилось количество тех, кто заявил, что не пойдёт на выборы.
В опросе приняли участие 1462 гражданина Латвии, проживающие в Риге.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!