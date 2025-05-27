Согласно последнему опросу, если бы выборы в Рижскую думу состоялись завтра, за партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 15% опрошенных, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в апреле.

За "Прогрессивных" готовы отдать голос 9% потенциальных избирателей, за Национальное объединение - 8,2%.

За партию "Стабильности!" планируют голосовать 7,5% респондентов, что на 1,8 процентных пункта больше, чем в апреле. Рейтинг "Нового Единства" в опросе составляет 7,2%.

5,2% опрошенных отдали бы голос за список "Суверенной власти"/"Младолатыши", что на 1,3 процентных пункта больше, чем месяц назад.

Остальные партии набирают менее 5% поддержки, в том числе "Согласие" (4,8%), за которую еще в апреле собирались голосовать 5,3% опрошенных.

В мае почти на восемь процентных пунктов снизилось число неопределившихся - 22,9% респондентов не знают, за кого голосовать. Также уменьшилось количество тех, кто заявил, что не пойдёт на выборы.

В опросе приняли участие 1462 гражданина Латвии, проживающие в Риге.