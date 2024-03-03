Видео ⟩ Подсчитано, сколько человек пришло на похороны Навального

На траурную службу и похороны Алексея Навального, которые 1 марта прошли в Москве, пришло не менее 16,5 тыс. человек, подсчитал проект White Counter, констатирующий количество людей на публичных мероприятиях, передает "Медуза".
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16,5 тысячи - такое число названо на основании количества тех, кто направлялся от службы к месту захоронения с 15:06 до 16:30.
Люди в Москве третий день приходят к могиле лидера оппозиции Алексея Навального на Борисовском кладбище, чтобы проститься с убитым в заключении политиком.
"На кладбище просят не задерживаться с прощанием, имя Навального не называют, просто говорят "покойник", "его могила" и так далее. Полицейские спокойные, на кладбище дежурят на протяжении всего пути", - рассказали зрители телеканала "Дождь".
Former Ekho Moskvy head Alexey Venediktov (in the red coat with the white puffy hair) has visited Navalny's grave and added to the mountain of flowers. He and Navalny's team have become bitter enemies. https://t.co/onxRh8K6sP pic.twitter.com/wC2JfLI4yN— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 2, 2024
По данным Telegram-канала Astra, в 14:00 по рижскому времени в очереди на Борисовское кладбище стояло около 400 человек.
Комментаторы Telegram-канала "Медузы" сообщили, что приходят люди разного возраста. Очевидцы рассказывают, что, хотя людей много, очередь двигается быстро.
People continue to carry flowers to Navalny's grave on the morning of March 2 pic.twitter.com/CYsgFhFpng— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2024
В похоронах в пятницу не смогли принять участие ни вдова Алексея Навального Юлия, ни их дети.
Полиция в пятницу после захоронения пустила на кладбище людей, которые могли возложить на могилу цветы. К кладбищу выстроилась очередь из нескольких тысяч человек.
Толпа у кладбища скандировала лозунги "Нет войне!", "Долой власть убийц!" и "Мы не простим!".
До этого состоялось прощание с Навальным в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьинском районе Москвы, где собралось несколько тысяч человек.
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