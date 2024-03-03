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Видео ⟩ Подсчитано, сколько человек пришло на похороны Навального

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Могила Навального.
Могила Навального. Фото: NEXTA/"X"

На траурную службу и похороны Алексея Навального, которые 1 марта прошли в Москве, пришло не менее 16,5 тыс. человек, подсчитал проект White Counter, констатирующий количество людей на публичных мероприятиях, передает "Медуза".

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16,5 тысячи - такое число названо на основании количества тех, кто направлялся от службы к месту захоронения с 15:06 до 16:30.

Люди в Москве третий день приходят к могиле лидера оппозиции Алексея Навального на Борисовском кладбище, чтобы проститься с убитым в заключении политиком.

"На кладбище просят не задерживаться с прощанием, имя Навального не называют, просто говорят "покойник", "его могила" и так далее. Полицейские спокойные, на кладбище дежурят на протяжении всего пути", - рассказали зрители телеканала "Дождь".

По данным Telegram-канала Astra, в 14:00 по рижскому времени в очереди на Борисовское кладбище стояло около 400 человек.

Комментаторы Telegram-канала "Медузы" сообщили, что приходят люди разного возраста. Очевидцы рассказывают, что, хотя людей много, очередь двигается быстро.

В похоронах в пятницу не смогли принять участие ни вдова Алексея Навального Юлия, ни их дети.

Полиция в пятницу после захоронения пустила на кладбище людей, которые могли возложить на могилу цветы. К кладбищу выстроилась очередь из нескольких тысяч человек.

Толпа у кладбища скандировала лозунги "Нет войне!", "Долой власть убийц!" и "Мы не простим!".

До этого состоялось прощание с Навальным в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьинском районе Москвы, где собралось несколько тысяч человек.

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