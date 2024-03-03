Видео ⟩ Подсчитано, сколько человек пришло на похороны Навального

Видео: Последние кадры, на которых Навальный запечатлен живым

16,5 тысячи - такое число названо на основании количества тех, кто направлялся от службы к месту захоронения с 15:06 до 16:30.

Люди в Москве третий день приходят к могиле лидера оппозиции Алексея Навального на Борисовском кладбище, чтобы проститься с убитым в заключении политиком.

"На кладбище просят не задерживаться с прощанием, имя Навального не называют, просто говорят "покойник", "его могила" и так далее. Полицейские спокойные, на кладбище дежурят на протяжении всего пути", - рассказали зрители телеканала "Дождь".

Former Ekho Moskvy head Alexey Venediktov (in the red coat with the white puffy hair) has visited Navalny's grave and added to the mountain of flowers. He and Navalny's team have become bitter enemies. https://t.co/onxRh8K6sP pic.twitter.com/wC2JfLI4yN — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 2, 2024

По данным Telegram-канала Astra, в 14:00 по рижскому времени в очереди на Борисовское кладбище стояло около 400 человек.