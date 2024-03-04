Ринкевич: важно продолжать операции по выявлению киберугроз

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич ознакомился с условиями труда в Cert.lv, направлениями деятельности учреждения и актуальными вопросами в киберпространстве.

Президент встретился с руководителем Cert.lv Байбой Кашкиной и директором Института математики и информатики Латвийского университета (ЛУ) Инарой Опмане, а также посетил операционный центр Cert.lv и лабораторию индустриального контрольного оборудования.

В ходе визита президент оценил целенаправленную работу Cert.lv и его партнеров по выявлению киберугроз, получению опережающей информации и надлежащему реагированию. Ринкевич поблагодарил всех союзников Латвии, в том числе США и Канаду, которые оказывают Латвии поддержку в этой работе и поддерживают киберустойчивость во всем Евросоюзе и НАТО.

Дрегерис отмечает, что защита латвийского киберпространства особенно важна в условиях гибридной угрозы и полномасштабного вторжения России в Украину. Задача Cert.lv - обеспечить, чтобы Латвия была неудобной и трудной целью для кибернападающих.

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики ЛУ, которое находится в подчинении Министерства обороны в соответствии с законом об информационных технологиях. Главные задачи Cert.lv - поддерживать и обновлять информацию об угрозах безопасности в сфере информационных технологий (ИТ), оказывать поддержку государственным структурам в предотвращении инцидентов в сфере ИТ-безопасности и любому физическому или юридическому лицу, если к инциденту причастен ИП-адрес Латвии или домен ".lv", организовывать информационные и образовательные мероприятия.

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