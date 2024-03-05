Видео ⟩ Pasažieru vilciens: Škoda Vagonka выполнила обещание и обеспечила доступность новых электропоездов на 95%

Видео: Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka рассказали о приемке новых электричек и дефектах в поездах

На мероприятии присутствовали председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднар и член правления Павел Беранек, а также председатель правления PV Роджер Янис Григулис.

Škoda Vagonka рассказала об основных причинах дефектов, выявленных в новых поездах, об изменениях, введенных для предотвращения и снижения рисков дефектов, а PV - о плане получения новых поездов и введения их в эксплуатацию.

Чешская компания Škoda Vagonka выполнила обещание и за два месяца обеспечила доступность поездов на 95%, заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления АО Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

"Могу сказать, что Škoda Vagonka выполнила свое обещание: все 17 поездов отремонтированы, однако не все они используются в пассажирских перевозках", - сообщил Григулис.

Он добавил, что отремонтированные поезда проходят проверки, а затем постепенно вводятся в эксплуатацию на линиях пассажирских перевозок, в том числе на этой неделе пассажирские рейсы начнут выполнять 14 новых электропоездов, а еще через неделю - в общей сложности 16.

"Мы преодолели кризис декабря прошлого года и января этого года. Показатели точности поездов в феврале вернулись на прошлогодний уровень", - подчеркнул Григулис.

В свою очередь, комментируя рассчитанный на данный момент штраф предприятию Škoda Vagonka за проблемы с электропоездами, Григулис отметил, что еще не может назвать конкретной суммы, так как необходимо провести переговоры с производителем.

Председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж заявил, что сейчас в Риге находятся 24 новых электропоезда.

Он также выразил уверенность, что все 32 поезда будут доставлены к середине лета этого года.

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