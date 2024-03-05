Трагический пожар под Тукумсом: в огне погиб человек, двое эвакуированы

VUGD получила вызов в Тукумский край, где на втором этаже двухэтажного жилого дома горели мусорный бак и домашние вещи.

До прибытия VUGD из дома были эвакуированы два человека, которые получили травмы. Во время тушения пожарные обнаружили еще одного человека. Медики констатировали его смерть.

В понедельник, 4 марта, пожарные тушили четыре пожара прошлогодней травы - в Кримулдской волости Сигулдского края, на улице Августа Деглава в Риге, в Рендской волости Кулдигского края и в Угальской волости Вентспилсского края.

В минувшие сутки в VUGD поступило 38 вызовов - 14 на пожары, 17 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.

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