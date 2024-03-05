Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Россию морским путем

Поставки из северокорейского порта Раджин осуществлялись с конца августа четырьмя контейнеровозами - "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R, сообщает сеульский информационно-аналитический портал NK Pro. Он отслеживает ситуацию, используя спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Planet Labs.

Корабли совершили как минимум 32 рейса в Северную Корею. Они курсировали между Раджином и двумя портами Приморского края -поселком Дунай, а также портом Восточный под Находкой.

После перевалки груз транспортируется по железной дороге в Тихорецк Красноярского края, расположенный в 200 километрах от восточного побережья Азовского моря.

Контейнеровоз Lady R перевозил грузы из Северной Кореи до конца октября. 16 января это судно получило сертификат на перевозку опасных грузов и 4 февраля прибыло в порт Раджин.

12 февраля контейнеровоз "Майя-1" прибыл в порт Раджин, но с тех пор не зафиксировано ни одного случая совершения рейсов российских кораблей в Раджин.