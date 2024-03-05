Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Россию морским путем

Российские корабли, которые с осени регулярно курсируют между российскими и северокорейскими портами, прекратили движение. Почти три недели Северная Корея не доставляла контейнеры, в которых, по мнению западной и южнокорейской разведки и экспертов, перевозились снаряды, используемые Россией в Украине.
Поставки из северокорейского порта Раджин осуществлялись с конца августа четырьмя контейнеровозами - "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R, сообщает сеульский информационно-аналитический портал NK Pro. Он отслеживает ситуацию, используя спутниковые снимки, предоставленные американской компанией Planet Labs.
Корабли совершили как минимум 32 рейса в Северную Корею. Они курсировали между Раджином и двумя портами Приморского края -поселком Дунай, а также портом Восточный под Находкой.
После перевалки груз транспортируется по железной дороге в Тихорецк Красноярского края, расположенный в 200 километрах от восточного побережья Азовского моря.
Контейнеровоз Lady R перевозил грузы из Северной Кореи до конца октября. 16 января это судно получило сертификат на перевозку опасных грузов и 4 февраля прибыло в порт Раджин.
12 февраля контейнеровоз "Майя-1" прибыл в порт Раджин, но с тех пор не зафиксировано ни одного случая совершения рейсов российских кораблей в Раджин.
Аналогичным образом в регионах Северной Кореи нет постоянной активности в сфере железнодорожных перевозок. Контейнеры, выгруженные с Lady R и "Майя-1", уже несколько недель находятся в порту Раджин.
"Можно предположить, что эти контейнеры пусты", - говорят эксперты NK Pro. Они также не могут сказать, каковы причины приостановки грузоперевозок.
Сделано несколько предположений. Одно из них заключается в том, что Северная Корея не в состоянии вовремя удовлетворить запросы России, а корейские заводы не способны производить достаточное количество боеприпасов. Также не исключены проблемы в логистике.
Возможно, что вооружение доставляется в Россию воздушным или железнодорожным транспортом, используя общую границу двух стран.
Осенью США объявили, что Северная Корея поставила России один миллион снарядов. В январе агентство Bloomberg сообщило о двух миллионах боеголовок и отдельных баллистических ракет.
Северная Корея отправила в Россию более 6000 контейнеров, содержащих более трех миллионов 152-миллиметровых снарядов, сообщил недавно министр обороны Южной Кореи.
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