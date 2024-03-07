Модные тенденции очков на 2024 год и самые распространенные ошибки при выборе

В начале февраля в Милане прошла MIDO Milano Eyewear Show - выставка оптики, которая уже более 50 лет собирает профессионалов отрасли и определяет модные тенденции. Чтобы узнать о последних трендах в моде на очки весенне-летнего сезона и найти ответы на вечно актуальные вопросы, например, какие ошибки допускают люди при выборе очков и существует ли универсальная форма очков, которая всегда в моде и подходит всем, мы побеседовали с представителем салона оптики Metropole Гитой Скрибане.
– Вы только что вернулись со свежими впечатлениями из Милана. Что вас удивило на этой выставке?
– Это цвета! Цвета постоянно меняются и постоянно переопределяются. По мере изменения плотности материала, вида отделки и светопроницаемости создается все больше оттенков очков, тонов и цветовых переходов стекол. После мрачной погоды в Латвии мы по-настоящему насладились всеми предложенными цветовыми нюансами.
– Судя по увиденному на выставке, какие новинки будут в этом весенне-летнем сезоне?
– Помимо спокойных, естественных тонов, классических цветов – черного и коричневого – в этом году также появится несколько нюансированных цветовых гамм. Особенно хотелось бы выделить зеленые и желтые оттенки разных гамм. В свою очередь,
с приближением сезона солнцезащитных очков яркие цвета – оранжевый, ярко-зеленый, розовый, неоново-желтый и красный – не останутся незамеченными.
Один из трендов, усиливающий игру цвета – двухцветные оправы для очков. Двухцветная лицевая часть оправы придает ей живость и элегантность. Путем слияния двух разных оттенков образуется красивый цветовой переход, который делает очки смелым аксессуаром.
Также из списка топ-трендов по-прежнему не выходят прозрачные оправы очков: нежно-бежевые, персиково-розовые или дымчато-голубые – они идеальны для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица, макияж или дополнить свой образ легким контуром.
Когда дело касается форм, трендом номер один являются оправы для очков с прямой линией верха.
Эта культовая форма не только отсылает к иконам стиля прошлого, но и приносит современную элегантность, делая ее must have модным аксессуаром в 2024 году.
Солнцезащитные очки-маски также возвращаются.
Стиль, зародившийся в мире спорта в 70-е годы, а позже захвативший и индустрию моды, в настоящее время особенно актуален. Этот год ознаменован и другими веяниями 70-х в контексте как оправ, так и солнцезащитных очков: большие, oversize угловатые формы, а также овалы есть в ассортименте почти каждого бренда.
Не менее актуальны геометрические, классически угловатые и, конечно же, культовые формы "кошачий глаз" и "авиаторы", которые никогда не выходят из моды. Каждый сезон они интерпретируются новыми цветами, размерами, материалами и деталями.
Наиболее важная тенденция новых оптических материалов – это экологичность.
Экологичность, возможность многократной переработки, 3D-печать – все эти материалы актуальны и будут актуальны и в контексте очков. Пластик становится толще, металл – тоньше. Разумеется, возможны и комбинации обоих материалов.
– Можно ли предсказать, как скоро очки с веяниями выставки в Милане появятся в продаже в Латвии?
– Абсолютно точно! Первые новинки как ассортимента оправ, так и предложения солнцезащитных очков уже доступны в салонах оптики Metropole. Последние коллекции таких брендов, как Serengeti, Zeiss, Guy Laroche, Tom Ford, а также наших любимых дизайнерских брендов Theo, ic! berlin, Talla и др. Новинки от других брендов появятся совсем скоро!
Также мы продолжим радовать наших покупателей коллекцией оправ и солнцезащитных очков собственного бренда Metropole. Более чем 20-летний накопленный опыт работы в сфере оптики позволил нам создать коллекцию очков, формы и цвета которых понятны и нравятся нашим латвийским покупателям. Во всех салонах оптики Metropole в марте и апреле действует специальное предложение на данную коллекцию.
Мы с гордостью предлагаем нашим клиентам отличные решения в сегменте спортивных очков.
Спортивные очки бренда Bolle можно оснастить оптикой для отличного зрения даже при активном движении.
За текущими предложениями и акциями можно следить на нашем сайте, где также можно ознакомиться с новейшими моделями очков для зрения и солнцезащитных.
– Если человек решил попробовать последние тенденции, что следует учитывать, чтобы выбрать наиболее подходящие очки?
– Надо понимать, что в наше время существует неограниченная свобода выбора – уже нет правильных или неправильных очков, форм и цветов, все определяется человеческими чувствами. Симметрия, асимметрия, геометрическая форма или зеленая рамка – почему бы и нет?
Очки – аксессуар чувств и историй. Они отражают наш внутренний мир, настроение, взгляды на жизнь и на себя.
– Существует ли универсальная форма очков, которая всегда в моде и подходит всем?
– Говоря конкретно о форме, нельзя не упомянуть оправы в форме "кошачий глаз". Они были и будут в топе на протяжении десятилетий. Форма, которая подходит практически любой женщине любого возраста. С появлением новейших тенденций исполнение и актуальность цветов меняются, но форма остается неизменной. В свою очередь, для мужчин – угловатые очки и очки-"авиаторы".
– Очки – это не просто оправа и форма. Каковы наиболее распространенные "нестандартные" ошибки?
– Самая большая ошибка – не прислушиваться к советам профессионалов и не доверять им при выборе линз. Чтобы получить лучшее решение, очень важно осознавать, для какой цели, для каких потребностей, для каких жизненных ситуаций нужны очки. В настоящее время существуют решения практически для любых нужд, поэтому я определенно призываю и рекомендую вам проконсультироваться с консультантами салона оптики, чтобы получить лучшее, что могут дать новые очки.
– Какие факторы определяют цену очков? Всегда ли более дорогие очки лучше?
– Конечно, есть объективные параметры, определяющие цену – материал, специфика производства, параметры линз и т. д. Однако необходимо помнить, что ношение очков также предполагает свои правила их использования. Дорогие или дешевые очки не определяют, как долго они прослужат, ведь за очками нужно правильно ухаживать, беречь и использовать их должным образом.
Статья создана в сотрудничестве с Metropole.
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