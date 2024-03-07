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Модные тенденции очков на 2024 год и самые распространенные ошибки при выборе

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Фото: Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Mido

В начале февраля в Милане прошла MIDO Milano Eyewear Show - выставка оптики, которая уже более 50 лет собирает профессионалов отрасли и определяет модные тенденции. Чтобы узнать о последних трендах в моде на очки весенне-летнего сезона и найти ответы на вечно актуальные вопросы, например, какие ошибки допускают люди при выборе очков и существует ли универсальная форма очков, которая всегда в моде и подходит всем, мы побеседовали с представителем салона оптики Metropole Гитой Скрибане.

Совладельцы бренда Theo, сердце салона оптики Lonia Metropole Лония Коссовича, менеджер по закупкам салона Metropole, Metropole Outlet, Zeiss Vision Center Latvia Гита Скрибане (первая справа)
Совладельцы бренда Theo, сердце салона оптики Lonia Metropole Лония Коссовича, менеджер по закупкам салона Metropole, Metropole Outlet, Zeiss Vision Center Latvia Гита Скрибане (первая справа) Фото: Publicitātes foto

– Вы только что вернулись со свежими впечатлениями из Милана. Что вас удивило на этой выставке?

– Это цвета! Цвета постоянно меняются и постоянно переопределяются. По мере изменения плотности материала, вида отделки и светопроницаемости создается все больше оттенков очков, тонов и цветовых переходов стекол. После мрачной погоды в Латвии мы по-настоящему насладились всеми предложенными цветовыми нюансами.

Фото: Publicitātes foto

– Судя по увиденному на выставке, какие новинки будут в этом весенне-летнем сезоне?

– Помимо спокойных, естественных тонов, классических цветов – черного и коричневого – в этом году также появится несколько нюансированных цветовых гамм. Особенно хотелось бы выделить зеленые и желтые оттенки разных гамм. В свою очередь,

с приближением сезона солнцезащитных очков яркие цвета – оранжевый, ярко-зеленый, розовый, неоново-желтый и красный – не останутся незамеченными.

Один из трендов, усиливающий игру цвета – двухцветные оправы для очков. Двухцветная лицевая часть оправы придает ей живость и элегантность. Путем слияния двух разных оттенков образуется красивый цветовой переход, который делает очки смелым аксессуаром.

Фото: Publicitātes foto

Также из списка топ-трендов по-прежнему не выходят прозрачные оправы очков: нежно-бежевые, персиково-розовые или дымчато-голубые – они идеальны для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица, макияж или дополнить свой образ легким контуром.

Когда дело касается форм, трендом номер один являются оправы для очков с прямой линией верха.

Фото: Publicitātes foto

Эта культовая форма не только отсылает к иконам стиля прошлого, но и приносит современную элегантность, делая ее must have модным аксессуаром в 2024 году.

Солнцезащитные очки-маски также возвращаются.

Стиль, зародившийся в мире спорта в 70-е годы, а позже захвативший и индустрию моды, в настоящее время особенно актуален. Этот год ознаменован и другими веяниями 70-х в контексте как оправ, так и солнцезащитных очков: большие, oversize угловатые формы, а также овалы есть в ассортименте почти каждого бренда.

Фото: Publicitātes foto

Не менее актуальны геометрические, классически угловатые и, конечно же, культовые формы "кошачий глаз" и "авиаторы", которые никогда не выходят из моды. Каждый сезон они интерпретируются новыми цветами, размерами, материалами и деталями.

Наиболее важная тенденция новых оптических материалов – это экологичность.

Экологичность, возможность многократной переработки, 3D-печать – все эти материалы актуальны и будут актуальны и в контексте очков. Пластик становится толще, металл – тоньше. Разумеется, возможны и комбинации обоих материалов.

– Можно ли предсказать, как скоро очки с веяниями выставки в Милане появятся в продаже в Латвии?

– Абсолютно точно! Первые новинки как ассортимента оправ, так и предложения солнцезащитных очков уже доступны в салонах оптики Metropole. Последние коллекции таких брендов, как Serengeti, Zeiss, Guy Laroche, Tom Ford, а также наших любимых дизайнерских брендов Theo, ic! berlin, Talla и др. Новинки от других брендов появятся совсем скоро!

Фото: Publicitātes foto

Также мы продолжим радовать наших покупателей коллекцией оправ и солнцезащитных очков собственного бренда Metropole. Более чем 20-летний накопленный опыт работы в сфере оптики позволил нам создать коллекцию очков, формы и цвета которых понятны и нравятся нашим латвийским покупателям. Во всех салонах оптики Metropole в марте и апреле действует специальное предложение на данную коллекцию.

Мы с гордостью предлагаем нашим клиентам отличные решения в сегменте спортивных очков.

Фото: Publicitātes foto

Спортивные очки бренда Bolle можно оснастить оптикой для отличного зрения даже при активном движении.

За текущими предложениями и акциями можно следить на нашем сайте, где также можно ознакомиться с новейшими моделями очков для зрения и солнцезащитных.

– Если человек решил попробовать последние тенденции, что следует учитывать, чтобы выбрать наиболее подходящие очки?

– Надо понимать, что в наше время существует неограниченная свобода выбора – уже нет правильных или неправильных очков, форм и цветов, все определяется человеческими чувствами. Симметрия, асимметрия, геометрическая форма или зеленая рамка – почему бы и нет?

Очки – аксессуар чувств и историй. Они отражают наш внутренний мир, настроение, взгляды на жизнь и на себя.

– Существует ли универсальная форма очков, которая всегда в моде и подходит всем?

– Говоря конкретно о форме, нельзя не упомянуть оправы в форме "кошачий глаз". Они были и будут в топе на протяжении десятилетий. Форма, которая подходит практически любой женщине любого возраста. С появлением новейших тенденций исполнение и актуальность цветов меняются, но форма остается неизменной. В свою очередь, для мужчин – угловатые очки и очки-"авиаторы".

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images for Mido

– Очки – это не просто оправа и форма. Каковы наиболее распространенные "нестандартные" ошибки?

– Самая большая ошибка – не прислушиваться к советам профессионалов и не доверять им при выборе линз. Чтобы получить лучшее решение, очень важно осознавать, для какой цели, для каких потребностей, для каких жизненных ситуаций нужны очки. В настоящее время существуют решения практически для любых нужд, поэтому я определенно призываю и рекомендую вам проконсультироваться с консультантами салона оптики, чтобы получить лучшее, что могут дать новые очки.

Фото: Publicitātes foto

– Какие факторы определяют цену очков? Всегда ли более дорогие очки лучше?

– Конечно, есть объективные параметры, определяющие цену – материал, специфика производства, параметры линз и т. д. Однако необходимо помнить, что ношение очков также предполагает свои правила их использования. Дорогие или дешевые очки не определяют, как долго они прослужат, ведь за очками нужно правильно ухаживать, беречь и использовать их должным образом.

Статья создана в сотрудничестве с Metropole.

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