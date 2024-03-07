Модные тенденции очков на 2024 год и самые распространенные ошибки при выборе

Фото: Publicitātes foto

Также мы продолжим радовать наших покупателей коллекцией оправ и солнцезащитных очков собственного бренда Metropole. Более чем 20-летний накопленный опыт работы в сфере оптики позволил нам создать коллекцию очков, формы и цвета которых понятны и нравятся нашим латвийским покупателям. Во всех салонах оптики Metropole в марте и апреле действует специальное предложение на данную коллекцию.

Мы с гордостью предлагаем нашим клиентам отличные решения в сегменте спортивных очков.

Фото: Publicitātes foto

Спортивные очки бренда Bolle можно оснастить оптикой для отличного зрения даже при активном движении.

За текущими предложениями и акциями можно следить на нашем сайте, где также можно ознакомиться с новейшими моделями очков для зрения и солнцезащитных.

– Если человек решил попробовать последние тенденции, что следует учитывать, чтобы выбрать наиболее подходящие очки?

– Надо понимать, что в наше время существует неограниченная свобода выбора – уже нет правильных или неправильных очков, форм и цветов, все определяется человеческими чувствами. Симметрия, асимметрия, геометрическая форма или зеленая рамка – почему бы и нет?

Очки – аксессуар чувств и историй. Они отражают наш внутренний мир, настроение, взгляды на жизнь и на себя.

– Существует ли универсальная форма очков, которая всегда в моде и подходит всем?