Международный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России

В результате российских обстрелов электростанций на территории Украины прошлой зимой регулярно происходили отключения электричества, а также прекращалась подача горячей воды, люди оставались без отопления.

Россия называла энергетическую инфраструктуру законной целью и наносила регулярные удары с использованием стратегических бомбардировщиков, а Украина практически не могла ответить.

Киев ранее обвинял Виктора Соколова и Сергея Кобылаша в преступлениях против мирного населения.

В марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации украинских детей.

Тогда судьи Международного уголовного суда пояснили, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова:

Международный уголовный суд (МУС) расследует самые серьезные преступления в мире — это геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.