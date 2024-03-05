Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал международные ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего российским Черноморским флотом Виктора Соколова.
Международный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России
Ордера на арест высокопоставленных российских военных выписали судьи МУС Томоко Аканэ и Розарио Айтала — они же в марте 2023 года выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.
Кобылаша и Соколова подозревают в военных преступлениях, совершенных с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
В частности, в сообщении МУС говорится, что Кобылаш и Соколов могут быть ответственны за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в указанный период. «В течение этого времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям [на территории Украины], которые были осуществлены российскими вооруженными силами», — отмечается в пресс-релизе суда.
В МУС пришли к заключению, что российские военные намеренно били по гражданским объектам. В сообщении МУС также отмечается, что удары по объектам в Украине, которые могли бы квалифицироваться как военные, наносили гораздо более значимый ущерб мирному населению, и в значительно меньшей степени подрывали боеспособность ВСУ.
В результате российских обстрелов электростанций на территории Украины прошлой зимой регулярно происходили отключения электричества, а также прекращалась подача горячей воды, люди оставались без отопления.
Россия называла энергетическую инфраструктуру законной целью и наносила регулярные удары с использованием стратегических бомбардировщиков, а Украина практически не могла ответить.
Киев ранее обвинял Виктора Соколова и Сергея Кобылаша в преступлениях против мирного населения.
В марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации украинских детей.
Тогда судьи Международного уголовного суда пояснили, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова:
Международный уголовный суд (МУС) расследует самые серьезные преступления в мире — это геноцид, преступления против человечества, военные преступления и преступления агрессии.
Кобылаша и Соколова обвиняют как минимум в двух из них: преступлениях против человечества и военных преступлениях. Речь идет об организации атак на гражданские объекты на территории Украины и причинении чрезмерного сопутствующего вреда гражданскому населению.
События, которые исследовал МУС, происходили зимой 2022-2023 — тогда российская армия массово бомбила украинские электростанции.
Тогда и Human Rights Watch, и Amnesty International, и ВОЗ, и Красный крест говорили: целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры зимой приводит к тому, что страдают мирные жители, которые остаются без электричества, тепла и чистой воды. Такие действия России можно характеризовать как военное преступление. Теперь с правозащитниками и экспертами согласился и МУС.
Украина сообщает о тысячах военных преступлений, которые могла совершить Россия в ходе своего вторжения. Но Международный уголовный суд может рассмотреть только крохотную часть этих дел — во многом из-за ограниченности как людских, так и финансовых ресурсов.
В любом случае, главное, что стоит знать о МУС, — этот суд не выносит заочных приговоров. То есть обвиняемые должны лично находиться в Гааге. Очевидно, что если подобное и произойдет, то нескоро. Россия, не ратифицировавшая Римский статут, который лег в основу МУС, не обязана оказывать содействие международному суду.