Три неопознанных объекта, напоминающие метеозонды, были обнаружены в Польше недалеко от границы с Калининградской областью РФ, сообщили во вторник, 5 марта, польские СМИ.
На объектах можно увидеть надписи кириллицей, сообщают СМИ.
Объекты были обнаружены в районе Мазурских озер, в 20-100 километрах от границы с Калининградской областью. Частная радиостанция RMF FM сообщает, что ни на одном из воздушных шаров не было прикреплено никаких специальных устройств.
Польская армия осведомлена о случившемся и проведет расследование, сообщила местная полиция.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что найденные объекты напоминают метеозонды, и признал, что этот случай рассматривается как гражданский, а не военный вопрос. Министр добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Комитета национальной безопасности и обороны на следующей неделе.
Пресс-представитель областной полиции заявил, что инцидентов с метеозондами в регионе и раньше было немало.
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