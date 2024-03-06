В Германии пожилой мужчина 217 раз привился от Covid-19

Странный случай описан в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases. Сообщается, что мужчина приобретал и получал вакцины в течение 29 месяцев.

По мнению исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга, мужчина, похоже, не пострадал от каких-либо негативных побочных эффектов. "Мы узнали о нем из местных газет, - сказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета. - После этого мы связались с ним и пригласили его провести различные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован".

Мужчина предоставил образцы крови и слюны. Исследователи также изучили образцы его крови, которые были заморожены в последние годы. "Мы смогли сами взять образцы крови, когда мужчина получил еще одну бустерную дозу вакцины по собственному желанию во время исследования, - сказал Шобер. - Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию".

Городской прокурор Магдебурга, начавший расследование возможного мошенничества с вакцинами, получил доказательства 130 инъекций, но никаких уголовных обвинений выдвинуто не было.

Шобер беспокоился, что повышенная стимуляция иммунной системы повторными дозами могла истощить организм и иммунную систему мужчины. Однако при обследовании 62-летнего мужчины исследователи не обнаружили никаких доказательств этих опасений. Также не было никаких признаков того, что он когда-либо был заражен Covid-19.

Исследователи заявили: "Важно то, что мы не поддерживаем гипервакцинацию как стратегию повышения адаптивного иммунитета. Текущие исследования показывают, что трехдозовая вакцинация, наряду с регулярными ревакцинациями для уязвимых групп, остается предпочтительным подходом, - говорится на сайте университета. - Ничто не указывает, что необходимы более частые прививки".

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