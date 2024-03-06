Супруга президента Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома посетить 7 марта конгресс, где президент США Джо Байден выступит с ежегодным обращением, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам одного из чиновников США, предполагалось, что американская первая леди Джилл Байден сядет рядом с Зеленской и Юлией Навальной, вдовой убитого в феврале российского оппозиционера Алексея Навального. Зеленская и Навальная, пишет The Washington Post, символизируют сопротивление российскому диктатору Владимиру Путину, и их присутствие могло стать сильным фоном для выступления Байдена.
Возможное присутствие Юлии Навальной, по словам источников, "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за высказываний Навального, который после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году заявил, что полуостров "не будет не признан никем, но фактически будет оставаться частью России". Как пишет издание, позднее взгляды Навального изменились, и он выступал в поддержку международно признанных границ Украины 1991 года, то есть с полуостровом в составе страны.
Официальный представитель Белого дома сказал, что Зеленская, вероятно, отклонила приглашение из-за "конфликтов в расписании". Представители первой леди Украины не ответили на просьбу The Washington Post о комментарии.
Навальная же отказалась присутствовать на выступлении Байдена из-за усталости, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. "Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, поэтому, хотя она очень ценит приглашение, сейчас ей нужно хотя бы немного прийти в себя", - сказала Ярмыш.
Один из источников WP допустил, что Белый дом не сообщил Киеву о том, что Юлия Навальная отказалась участвовать в мероприятии в столице США Вашингтоне. Собеседники издания добавили, что Зеленская могла отказаться посетить конгресс не только из-за Навальной, но также из-за того, что Украина не хочет портить отношения с республиканцами, блокирующими военную помощь Украине.
7 марта Байден выступит с докладом "О положении страны" - это одно из главных ежегодных выступлений президента США. В ходе выступления в прошлом году президент США пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Елена Зеленская выступила перед американским конгрессом летом 2022 года. Первая леди Украины рассказала о нескольких украинских семьях, пострадавших от вторжения РФ. Также Зеленская просила конгресс продолжить поставки оружия.
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