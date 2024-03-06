По словам одного из чиновников США, предполагалось, что американская первая леди Джилл Байден сядет рядом с Зеленской и Юлией Навальной, вдовой убитого в феврале российского оппозиционера Алексея Навального. Зеленская и Навальная, пишет The Washington Post, символизируют сопротивление российскому диктатору Владимиру Путину, и их присутствие могло стать сильным фоном для выступления Байдена.

Возможное присутствие Юлии Навальной, по словам источников, "вызвало дискомфорт у украинцев" из-за высказываний Навального, который после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году заявил, что полуостров "не будет не признан никем, но фактически будет оставаться частью России". Как пишет издание, позднее взгляды Навального изменились, и он выступал в поддержку международно признанных границ Украины 1991 года, то есть с полуостровом в составе страны.

Официальный представитель Белого дома сказал, что Зеленская, вероятно, отклонила приглашение из-за "конфликтов в расписании". Представители первой леди Украины не ответили на просьбу The Washington Post о комментарии.