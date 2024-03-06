Кирсис: депутатов Рижской думы могли ввести в заблуждение при продаже земли у аэропорта

Он отметил, что дума получила два письма от Министерства сообщения с разъяснением необходимости земель для аэропорта.

Эти письма получил мэр Мартиньш Стакис, который перенаправил письма в департамент городского имущества.

Кирсис отметил, что ему непонятно, почему депутаты в то время не были проинформированы об этих письмах.

Он надеется, что в ходе проведенной самоуправлением проверки будут выяснены ответственные, допустившие такую ситуацию. Вся полученная в ходе проверки информация будет направлена в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и прокуратуру.

Как сообщалось, сегодня в 15:30 состоится заседание Рижской думы, на котором планируется принять решение о восстановлении права собственности на предположительно незаконно проданные 22 земельных участка возле аэропорта.

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