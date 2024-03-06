Премьер высказалась, нужна ли в Латвии гражданская оборона, как в советские времена

Она отметила, что иногда самоуправления видят проблемы, которые не всегда можно решить на государственном уровне.

"Это поможет вместе с отраслевыми министерствами, местными властями сформировать понимание того, что необходимо для гражданской обороны. [...] Мы должны уметь работать с новыми стандартами и принципами. Мы продолжим показывать и самоуправлениям, и людям, что мы работаем над гражданской обороной, показывая на практике места, где можно укрыться в случае необходимости", - сказала Силиня.

Президент отметил, что у него не было возможности детально изучить просьбы самоуправлений. По его словам, список потребностей длинный - дополнительные деньги нужны и на здравоохранение, и на оборону. Деньги нужны и для повышения зарплат сотрудникам МВД. В то же время люди хотят либо снижения налоговых ставок, либо уменьшения налогов.

"Если мы сложим все вместе, то поймем, в каком состоянии находится наша экономика. Мы должны быть достаточно реалистичными. [...] Речь идет о подвалах. Нельзя построить новые убежища за короткое время, поэтому нужно посмотреть, что у нас есть, какие подвалы, какие помещения можно использовать, что могут сделать самоуправления вместе с системой обороны и Государственной пожарно-спасательной службой. Часто для того, чтобы очистить подвал или привести его в порядок, не требуется сотен тысяч или миллионов евро, но нужно потрудиться", - сказал президент.

По словам Ринкевича, хорошо, что самоуправления подали заявки. Их нужно будет оценить, а также постараться понять, что ресурсы не безграничны. По мнению президента, необходимо мыслить творчески.

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