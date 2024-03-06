Ринкевич: жители должны быть готовы к провокациям и элементам гибридной войны

"Мы видим много разных сообщений, некоторые из них точные, многие неточные, есть много спекуляций. В эпоху социальных сетей люди могут не верить тому, что говорят официальные лица или СМИ, но они верят тому или другому посту. Мы видим, что некоторые сообщения, которыми нас пытаются напугать, посеять недоверие, связаны с российской пропагандистской машиной информационной войны", - сказал президент.

По мнению Ринкевича, заявление НВС о том, что люди должны быть более критичны при оценке новостей, является правильным. Президент отметил, что у людей есть вопросы о том, что делать в кризисной ситуации. По его мнению, призыв НВС к гражданам вступать в Земессардзе, в Службу государственной обороны, проходить военное обучение является верным.

Президент добавил, что если люди будут готовиться к чему-то и знать, что делать, то чувство тревоги уменьшится. Он подтвердил, что у границ страны нет российских войск, которые могли бы начать вторжение. Ринкевич подчеркнул, что люди должны быть готовы к различного рода провокациям - например, на латвийско-белорусской границе снова увеличивается миграционный поток, Служба государственной безопасности и Государственная полиция задержали лиц, забросивших горючую смесь в здание Музея оккупации.