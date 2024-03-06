Ринкевич: жители должны быть готовы к провокациям и элементам гибридной войны

Жители Латвии должны быть готовы к различного рода провокациям и элементам гибридной войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись в среду, 6 марта, в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.
Во вторник, 5 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) выступили с заявлением, в котором указали, что Россия, пытаясь сохранить свой нынешний военный потенциал и импульс для полномасштабного вторжения в Украину, значительно сократила личный состав и вооружение у границы Латвии,
в результате чего у России недостаточно военного потенциала и ресурсов, чтобы начать конвенциональное нападение на страну-члена НАТО.
Поэтому НВС призывают критически оценить тенденциозные спекуляции различных источников в информационном пространстве о возможном усилении угрозы в Европе, в том числе в Латвии.
Президент подчеркнул, что мы живем в неспокойные и турбулентные времена. В ряде стран-членов НАТО государственные деятели, военные эксперты, генералы и руководители вооруженных сил открыто говорят о том, что не обсуждалось уже более 30 лет после окончания холодной войны: о необходимости быть готовыми к любым сценариям, включая возможную будущую войну между Россией и НАТО.
Ринкевич считает эту дискуссию крайне важной. Она показывает, что осознание агрессии России вошло в сознание многих лидеров и общества стран-членов НАТО. Президент отмечает, что в настоящее время успешно действуют военно-воздушные силы Украины - например, во вторник стало известно о потоплении российского патрульного корабля "Сергей Котов", но на фронте дела обстоят не так хорошо.
"Мы видим много разных сообщений, некоторые из них точные, многие неточные, есть много спекуляций. В эпоху социальных сетей люди могут не верить тому, что говорят официальные лица или СМИ, но они верят тому или другому посту. Мы видим, что некоторые сообщения, которыми нас пытаются напугать, посеять недоверие, связаны с российской пропагандистской машиной информационной войны", - сказал президент.
По мнению Ринкевича, заявление НВС о том, что люди должны быть более критичны при оценке новостей, является правильным. Президент отметил, что у людей есть вопросы о том, что делать в кризисной ситуации. По его мнению, призыв НВС к гражданам вступать в Земессардзе, в Службу государственной обороны, проходить военное обучение является верным.
Президент добавил, что если люди будут готовиться к чему-то и знать, что делать, то чувство тревоги уменьшится. Он подтвердил, что у границ страны нет российских войск, которые могли бы начать вторжение. Ринкевич подчеркнул, что люди должны быть готовы к различного рода провокациям - например, на латвийско-белорусской границе снова увеличивается миграционный поток, Служба государственной безопасности и Государственная полиция задержали лиц, забросивших горючую смесь в здание Музея оккупации.
"Мы должны наращивать наш потенциал сопротивления. Прямой военной угрозы Латвии нет, но мы не можем исключить никакой сценарий в будущем. Мы должны готовиться к отражению как гибридных, так и, возможно, военных атак. Поэтому правительство решает укрепить оборону на восточной границе страны, мы покупаем системы противовоздушной обороны. [...] Иногда кажется, что у нас есть миллиарды евро, которые мы можем направить на эти цели. Это не так, мы должны быть креативными, адаптируя решения так, чтобы они приносили максимальную отдачу при минимальных ресурсах", - сказал Ринкевич.
Он призвал общественность понимать, что сегодня угрозы войны нет, но это не значит, что ситуация не может измениться в будущем, поэтому необходимо укреплять национальную оборону и внутреннюю безопасность.
Необходимо продолжать работать, но без чувства обреченности и паники, сказал Ринкевич.
Силиня подчеркнула, что НВС выступили с четким посланием о том, что слухи о начале войны не имеют под собой оснований. По ее мнению, сообщение НВС является четким сигналом для населения. По словам премьера, мы живем в активном мире социальных сетей, и каждый может назвать себя экспертом, высказать мнение, которое не всегда совпадает с истинным, реальным положением дел.
"НВС сделали то, что должны были сделать. Они оценили реальную ситуацию и проинформировали население", - сказала Силиня.
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