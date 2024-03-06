"Менструация - естественная часть жизни": таллиннским ученицам стали доступны бесплатные средства женской гигиены

"Мы обеспечиваем молодежь бесплатными гигиеническими средствами, потому что менструация - естественная часть жизни, а средства гигиены должны быть доступны всем, вне зависимости от социально-экономического положения. Это товар первой необходимости, на который в течение жизни неизбежно тратятся тысячи евро, и это неравное экономическое бремя", - сказала советник по ночной жизни таллиннской городской управы Натали Метс.

В Эстонии 47 500 девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Каждая десятая девочка хотя бы раз пропускала школу, потому что у нее не было возможности купить средства гигиены при менструации. По данным международного исследования, у 85 процентов девочек школьного возраста менструации нерегулярны и могут начаться внезапно.

"Средства гигиены, используемые при менструации, должны быть доступны в школьных туалетах, чтобы при необходимости их можно было, взять с собой, не испытывая ненужного смущения или беспокойства. При желании гигиенические средства можно разместить и у кабинета школьной медсестры, и в физкультурных раздевалках, - добавила Метс. - Важно, чтобы все учащиеся и сотрудники школы знали о бесплатных гигиенических средствах, и чтобы они были доступны всем, кому они необходимы".

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