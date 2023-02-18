Первая страна в Европе ввела "менструальный отпуск"

Утвержденный парламентом Испании в четверг, 16 февраля, законопроект - часть более широкого пакета о сексуальных и репродуктивных правах, который включает в себя разрешение для каждого человека начиная с 16-летнего возраста делать аборт или свободно менять пол в своей ID-карте.

Закон дает право на трехдневный "менструальный отпуск" для лиц с очень болезненными месячными, которые вызывают сильные судороги, тошноту, головокружение и даже рвоту.

Его можно продлить на срок до пяти дней.

Чтобы получить отпуск, необходима справка от врача.

Отметим, что в данный момент менструальный отпуск предлагают лишь несколько стран в мире, в том числе Япония, Тайвань, Индонезия, Южная Корея и Замбия.