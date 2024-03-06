Единственная соперница Трампа Никки Хейли вышла из гонки за номинацию от республиканцев, но не поддержала экс-президента

Обозреватели Би-би-си отмечают, что если в первые дни своей кампании Хейли избегала резких выпадов в адрес Трампа, то в последние недели она стала выступать против своего соперника более прямолинейно, утверждая, что он «не в себе» и непригоден для должности, и высказав сомнения в его умственных способностях.

Несмотря на всю эту риторику, как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, среди республиканских избирателей просто не нашлось достаточного количества противников Трампа (даже в таких штатах, как Вирджиния, где в праймериз могут участвовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности), чтобы позволить Хейли одержать победу над Трампом.

Выбив из гонки своего последнего остававшегося соперника, Трамп таким образом остается единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как ожидается, на следующей неделе он окончательно закрепит свою номинацию, добрав до необходимых для выдвижения 1215 голосов делегатов.

В своей речи Хейли не заявила о поддержке Трампа, а вместо этого сказала бывшему президенту, что он должен убедить ее республиканских и независимых избирателей поддержать его на всеобщих выборах в ноябре.