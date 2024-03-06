Участники протестной акции не согласны с европейской политикой "Зеленого курса" и беспошлинным импортом агропродукции из Украины.
Несколько тысяч польских фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Европейского Союза, вновь вышли на улицы Варшавы. Об этом в среду, 6 марта, сообщает телеканал Polsat. Участники акции протеста прошли маршем у здания канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, держа в руках плакаты с надписями "Я хочу быть фермером, а не рабом Брюсселя" и "К черту предателей польской деревни".
Согласно информации Polsat, акция не обошлась без стычек протестующих с полицией. Первый инцидент произошел, когда собравшиеся подожгли у здания канцелярии гроб с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс" и попытались перекинуть его через ограждение, за которым стояли полицейские.
Затем участники акции протеста начали разбирать брусчатку на мостовой и забрасывать булыжниками полицейских, совершена попытка прорыва на территорию, прилегающую к зданию. По данным телеканала, в адрес правоохранителей звучали оскорбления. Правонарушители проявили агрессию и к съемочной группе Polsat. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Среди полицейских есть пострадавшие, сообщается о задержания
Организаторы акции протеста позже заявили, что беспорядки устроили провокаторы, находившиеся среди фермеров.
Протесты сельхозпроизводителей в Польше длятся уже несколько недель
Участники протестов требуют от властей реформы или отказа от политики "Зеленого курса", которая направлена на достижение климатической нейтральности странами-членами ЕС к 2025 году, в том числе, путем внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства".
Помимо этого, польские фермеры протестуют против беспошлинного импорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов. После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель приостановил действие всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чтобы помочь стране экономически.
После встречи с представителями фермеров в начале марта премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство будет просить Брюссель приостановить или изменить некоторые правила для польских фермеров. В субботу, 9 марта, Туск планирует снова встретиться с представителями сельскохозяйственных организаций страны.