Несколько тысяч польских фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Европейского Союза, вновь вышли на улицы Варшавы. Об этом в среду, 6 марта, сообщает телеканал Polsat. Участники акции протеста прошли маршем у здания канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, держа в руках плакаты с надписями "Я хочу быть фермером, а не рабом Брюсселя" и "К черту предателей польской деревни".

Согласно информации Polsat, акция не обошлась без стычек протестующих с полицией. Первый инцидент произошел, когда собравшиеся подожгли у здания канцелярии гроб с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс" и попытались перекинуть его через ограждение, за которым стояли полицейские.

Затем участники акции протеста начали разбирать брусчатку на мостовой и забрасывать булыжниками полицейских, совершена попытка прорыва на территорию, прилегающую к зданию. По данным телеканала, в адрес правоохранителей звучали оскорбления. Правонарушители проявили агрессию и к съемочной группе Polsat. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Среди полицейских есть пострадавшие, сообщается о задержания