Разведка Литвы: Россия готовится к долгому противостоянию с НАТО, в том числе и в странах Балтии

В докладе говорится, что война обошлась России дороже, чем ожидалось. Военные расходы в первой половине 2023 года превысили официально предусмотренную бюджетом на весь год сумму. В этом году военные расходы составляют не менее трети российского госбюджета - более десяти триллионов рублей (102 миллиарда евро).

"Фактическая сумма определенно намного больше, поскольку ее дополняют секретные бюджетные выделения. Война и военная промышленность сейчас направляют экономику России, накапливая финансовые, материальные и человеческие ресурсы за счет других отраслей народного хозяйства", - указано в сообщении.

Обобщение литовских разведслужб свидетельствует о том, что Россия разделяет свой Западный военный округ на Московский и Ленинградский, которые были объединены в 2010 году, формирует новый армейский корпус в Карелии и некоторые бригады перевооружают в дивизии.

В докладе также отмечается, что Беларусь развивает способности к размещению ядерного оружия, но это оружие будет контролироваться Россией, и в Беларуси ведется работа над модернизацией и оснащением инфраструктуры по хранению ядерного оружия.

"У вооруженных сил Беларуси есть два потенциальных средства доставки ядерного оружия - наступательные самолеты Су-25, расположенные на авиабазе Лида у границы с Литвой, и мобильные ракетные системы "Искандер-М" в Осиповичах. Белорусских военных обучают работе с нестратегическим ядерным оружием", - говорится в сообщении разведслужб.

"Размещение нестратегического ядерного оружия в Беларуси только углубит связи между двумя странами и подтолкнет Москву любой ценой сохранить контроль над Минском", - добавляется там.

Как следует из доклада, в прошлом году Беларусь закупила у России значительное количество современной боевой техники: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", набор батальонных бронетранспортеров БТР-82А, ракетные системы "земля-воздух" С-400 и ударные вертолеты Ми-35М.

Литовские разведслужбы ежегодно публикуют доклады об оценке угрозы национальной безопасности. В последнем документе рассматриваются основные угрозы и факторы риска для национальной безопасности Литвы в 2024-2025 годах.

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