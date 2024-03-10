Пугачеву требуют признать "иноагентом", а Галкин ответил жене Михайлова?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз журналисты вновь обсуждали Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Аллу Пугачеву требуют признать "иноагентом"?
После того как Алла Пугачева записала видео, в котором ответила Стасу Михайлову, общественники в РФ обратились в Генпрокуратуру. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией во главе с руководителем Виталием Бородиным требуют признать артистку "иноагентом".
Они указали, что ранее Пугачева уже озвучивала свою антироссийскую позицию. Примадонна также активно поддерживает своего мужа Максима Галкина, которого в 2023 году признали в РФ "иноагентом", пишет SHOT.
Максим Галкин ответил жене Стаса Михайлова?
Жена Стаса Михайлова намекнула, что близким пора бы уже начать контролировать действия Примадонны. По мнению Инны Михайловой, Пугачева якобы "потеряла связь с реальностью", пишет портал "7 дней". Она попросила Максима Галкина, чтобы он приглядел за женой и не позорил детей.
Как пишет Popcake.tv, Галкин не стал отвечать публично. Он отправил Инне личное сообщение. Женщина его обнародовала. "Инна, вы ошиблись адресом. Может быть, Вашими речами управляет Станислав, а Станислав говорит только то, что согласовано с Вами. Но у нас не так. Алла свободный человек, и если она считает Вашего мужа Стаса, как выяснилось - Станислава, дураком, то он в ее глазах именно такой", - приводит текст издание.
Напомним, российский исполнитель Стас Михайлов заявил, что успешным людям якобы вообще никогда нельзя критиковать родную страну. С его слов, артисты, которые перестают это понимать, исчезают как личности. "Простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", - цитирует Михайлова The Voice Mag.
На это в своих соцсетях отреагировала Алла Борисовна: "Стасик Михайлов, что с тобой? Это я - безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да, я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те.
Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас: "Мудак ты, Стасик!".
3 марта Максим Галкин поделился в своем Instagram-аккаунте клипом на новую песню супруги: "Новая песня Аллы. Музыка - Константин Губин, слова - Константин Губин, Алла Пугачева". В ролике смонтированы кадры из предыдущих видеоклипов Примадонны, а также семейные архивные фрагменты с Галкиным.
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