Пугачеву требуют признать "иноагентом", а Галкин ответил жене Михайлова?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Аллу Пугачеву требуют признать "иноагентом"?

После того как Алла Пугачева записала видео, в котором ответила Стасу Михайлову, общественники в РФ обратились в Генпрокуратуру. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией во главе с руководителем Виталием Бородиным требуют признать артистку "иноагентом".

Они указали, что ранее Пугачева уже озвучивала свою антироссийскую позицию. Примадонна также активно поддерживает своего мужа Максима Галкина, которого в 2023 году признали в РФ "иноагентом", пишет SHOT.

Алла Пугачева Фото: Кадр из видео

Максим Галкин ответил жене Стаса Михайлова?

Жена Стаса Михайлова намекнула, что близким пора бы уже начать контролировать действия Примадонны. По мнению Инны Михайловой, Пугачева якобы "потеряла связь с реальностью", пишет портал "7 дней". Она попросила Максима Галкина, чтобы он приглядел за женой и не позорил детей.