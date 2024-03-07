Олимпиада в Париже будет открыта для теннисистов из стран-агрессоров

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступить в качестве нейтральных атлетов на Олимпийских играх в Париже, несмотря на военное вторжение России в Украину.

Условия МОК для таких спортсменов те же, что и в Рекомендациях для международных спортивных федераций и организаторов, опубликованных в марте. В них говорится, что спортсмены могут выступать только как индивидуальные участники, а не как члены команд.

ITF, ссылаясь на решение МОК, отметила, что теннисисты из России и Беларуси будут иметь право выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, но спортсмены должны будут соответствовать критериям отбора в соответствии с правилами ITF.

"Решение ITF соответствует позиции большинства международных федераций по вопросу участия спортсменов в индивидуальных соревнованиях на Играх 2024 года в Париже. Позиция ITF также соответствует существующей международной теннисной политике, которая была принята в марте 2022 года", - говорится в заявлении ITF.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры - с 28 августа по 8 сентября.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!