Экс-чиновника СГД обязали выплатить Даугавпилсу больше миллиона евро

Верховный суд, не называя имени человека, сообщает, что чиновник приговорен к условному лишению свободы сроком на два года и штрафу в размере 1860 евро. Также решено взыскать с обвиняемого в пользу Даугавпилсской краевой думы 276 716 евро, в пользу Даугавпилсской городской думы - 838 741 евро.

Обвиняемому вменяется то, что он, будучи государственным должностным лицом – директором Управления крупных налогоплательщиков СГД, подписал и выдал заинтересованному лицу ложное заявление об отсутствии налоговой задолженности, с тем чтобы он мог участвовать в тендерах по закупкам, организованных государством и местным самоуправлением.

Суд признал, что ответчик по сути повторил доводы, изложенные в его апелляционной жалобе, которую апелляционный суд рассмотрел и мотивированно отклонил. Суд апелляционной инстанции нашел в действиях обвиняемого все необходимые и обязательные признаки инкриминируемого ему уголовного преступления и признал его действия квалифицируемыми по части третьей статьи 317 и части первой статьи 327 Уголовного закона.

Также апелляционный суд признал, что обвиняемый, подписывая заявления, указанные в обвинительном заключении, знал, что они будут представлены для участия в конкурсах по госзакупкам.

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