После конфликта со школьницей в Даугавпилсе уволили двух учителей

В Даугавпилсе после конфликта со школьницей уволили двух учителей, а городская дума начала служебную проверку, сообщает Латвийсое телевидение со ссылкой на канал LRT+.
На видео, полученном LRT+, виден конфликт в классе, который разгорелся из-за того, что на перемене учительница попросила собрать разбросанные бумаги. Школьница возразила, начала провоцировать, и начался конфликт.
Отец девочки Юрий сообщил, что его дочь извинилась и признала свою вину в том, что спровоцировала конфликт. "Я как родитель сказал, что не хочу, чтобы учителей увольняли, но директор сообщила, что их уволили еще вчера, потому что они находились на испытательном сроке", - рассказал отец девочки.
Он особо отметил, что учителя также извинились и конфликт исчерпан. Однако директор школы решила иначе, и Управление образования согласно с этим решением.
"Учительница не смогла совладать с собой. В такой ситуации она не может совладать и с ситуацией", - сказала Марина Исупова, руководитель Даугавпилсского управления образования.
Учительница, проработавшая в учреждении всего три недели, в переписке с LRT+ призналась, что не могла вытерпеть поведение некоторых детей. Педагог подчеркнула, что поступила неправильно, но действия школы после инцидента ее задели.
"На следующий день было собрание, на которое меня не пригласили. Из администрации никто не позвонил. Это уже показатель того, как работает школа", - написала уволенная учительница.
Другая учительница была уволена за то, что заступилась за свою коллегу. Директор заявила, что сейчас ситуация в учреждении нормализовалась. "Мне бы не хотелось, чтобы все думали, что дети победили учителя, совсем нет. Мы будем детально оценивать сотрудничество каждого ребенка, вовлеченность, возможно, изменение методов, используемых в этом классе, с усилением контроля, чтобы у других учителей, которые придут, таких проблем не было", - сказала директор Даугавпилсской средней школы возможностей (Daugavpils Iespēju vidusskola) Ингрида Брокане.
Тем временем девочке, участвовавшей в конфликте, угрожали местные жители, на что отец подал заявление в полицию. Родительский совет также встал на защиту учителей, а критику работы директора высказывали и в городской думе.
Первый заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев (РСЛ) заявил на пресс-конференции , что в данном случае "мы не ждем мнения Центра защиты прав детей, мы не ждем ничего. Я говорю о директоре школы... Надо было отстранить учителей, дождаться распоряжения Центра по защите прав детей или отчета, тогда и оценивать".
Тем временем дума издала распоряжение о служебной проверке по поводу конфликта.
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