После конфликта со школьницей в Даугавпилсе уволили двух учителей

На видео, полученном LRT+, виден конфликт в классе, который разгорелся из-за того, что на перемене учительница попросила собрать разбросанные бумаги. Школьница возразила, начала провоцировать, и начался конфликт.

Отец девочки Юрий сообщил, что его дочь извинилась и признала свою вину в том, что спровоцировала конфликт. "Я как родитель сказал, что не хочу, чтобы учителей увольняли, но директор сообщила, что их уволили еще вчера, потому что они находились на испытательном сроке", - рассказал отец девочки.

Он особо отметил, что учителя также извинились и конфликт исчерпан. Однако директор школы решила иначе, и Управление образования согласно с этим решением.

"Учительница не смогла совладать с собой. В такой ситуации она не может совладать и с ситуацией", - сказала Марина Исупова, руководитель Даугавпилсского управления образования.

Учительница, проработавшая в учреждении всего три недели, в переписке с LRT+ призналась, что не могла вытерпеть поведение некоторых детей. Педагог подчеркнула, что поступила неправильно, но действия школы после инцидента ее задели.