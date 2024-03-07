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Экс-главком ВСУ Залужный назначен послом в Великобритании

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Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Ukrinform/SIPA/Kaniuka Ruslan/Ukrinform/SIPA

Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в четверг, 7 марта, через месяц после увольнения, назначен послом в Великобританию, сообщили в украинском МИД.

Популярный генерал командовал украинской армией с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Под руководством Залужного в первые месяцы войны, несмотря на большое превосходство армии РФ, ВСУ удалось остановить оккупантов под Киевом и отбросить их.

Украинские СМИ назвали его "железным генералом", и он стал символом украинского сопротивления.

Но после провала долгожданного контрнаступления летом прошлого года, хотя главной причиной его было промедление Запада с поставками необходимых вооружений, Залужный начал впадать в немилость администрации Зеленского.

Залужного на посту главнокомандующего сменил тогдашний командующий сухопутными войсками Александр Сырский, который когда-то командовал украинским молниеносным контрнаступлением в ​​Харьковской области осенью 2022 года.

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