Экс-главком ВСУ Залужный назначен послом в Великобритании

Популярный генерал командовал украинской армией с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Под руководством Залужного в первые месяцы войны, несмотря на большое превосходство армии РФ, ВСУ удалось остановить оккупантов под Киевом и отбросить их.

Украинские СМИ назвали его "железным генералом", и он стал символом украинского сопротивления.

Но после провала долгожданного контрнаступления летом прошлого года, хотя главной причиной его было промедление Запада с поставками необходимых вооружений, Залужный начал впадать в немилость администрации Зеленского.

Залужного на посту главнокомандующего сменил тогдашний командующий сухопутными войсками Александр Сырский, который когда-то командовал украинским молниеносным контрнаступлением в ​​Харьковской области осенью 2022 года.

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