Экс-главком ВСУ Залужный назначен послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в четверг, 7 марта, через месяц после увольнения, назначен послом в Великобританию, сообщили в украинском МИД.
Популярный генерал командовал украинской армией с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Под руководством Залужного в первые месяцы войны, несмотря на большое превосходство армии РФ, ВСУ удалось остановить оккупантов под Киевом и отбросить их.
Украинские СМИ назвали его "железным генералом", и он стал символом украинского сопротивления.
Но после провала долгожданного контрнаступления летом прошлого года, хотя главной причиной его было промедление Запада с поставками необходимых вооружений, Залужный начал впадать в немилость администрации Зеленского.
Залужного на посту главнокомандующего сменил тогдашний командующий сухопутными войсками Александр Сырский, который когда-то командовал украинским молниеносным контрнаступлением в Харьковской области осенью 2022 года.
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