В Риге прошел женский марш солидарности

Марта Крауиня – соучредитель общества Sievietei paveicās;

Янек Бахс - начальник Тукумского отделения Земгальского регионального управления Государственной полиции;

Эмилия Каретникова – режиссер фильма "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās).

Марш возглавила Беата Йоните - политический координатор.

В 2023 году были достигнуты большие успехи в борьбе с насилием, включая внесение поправок в несколько законов, расширение социальных услуг и, конечно же, ратификацию Стамбульской конвенции. Однако единственный способ действительно воплотить эти нормы и изменения в жизнь общества и добиться искоренения насилия - продолжать активно, громко и настойчиво подчеркивать наличие этой проблемы в Латвии.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что организаторы молодежных лагерей в Латвии, взрослые мужчины, домогались и вовлекали в отношения участниц - подростков и молодых женщин. С тех пор как в Центр MARTA, так и в другие организации с просьбой о помощи и со своими историями обращались женщины, пережившие этот вид насилия, или груминг, в подростковом возрасте.

Мы редко говорим о груминге в Латвии как о форме сексуального и эмоционального насилия, поэтому марш этого года также подчеркнет серьезность этого преступления, а также необходимость эффективной системы борьбы с преступниками.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!