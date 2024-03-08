Россия использует свои размеры, превосходство в воздухе и большие запасы боеприпасов, чтобы продолжать наступление, в то время как западная военная помощь Украине иссякает или задерживается из-за внутриполитических разногласий.

Рядом находится широкая долина с несколькими водоемами. Именно этот природный ландшафт, по словам украинских военных, позволит войскам стабилизировать линию фронта.

Возможно, после недавних хаотичных отступлений украинские генералы готовы временно уступить территорию в надежде, что ее можно будет освободить в долгосрочной перспективе.

Около линии фронта остается и небольшое число людей, которых украинцы называют «ждунами». Это уничижительное слово они применяют по отношению к тем, кто настроен пророссийски и ждет оккупации.

Но оно не относится ко всем, кто игнорирует предложения об эвакуации. Некоторые просто не хотят покидать свои дома и уже привыкли к постоянной опасности.

Валерий не из числа «ждунов». После того, как его дом в Торецке дважды чуть не обстреляли, он соглашается на эвакуацию и вместе с внуком Денисом и вещами едет в пункт сбора.

Валерий и его внук Денис покинули Торецк с помощью украинского отряда эвакуации «Белые ангелы» Фото: BBC/XAVIER VANPEVENAEGE

Российские войска — всего в 5 км. Соседи Валерия желают ему всего хорошего, но все равно отказываются уезжать. Он с внуком садится в бронированную полицейскую машину.

«Я свою жизнь прожил, — говорит нам 67-летний мужчина на другом конце своего маршрута, в Константиновке. — Но ребенка надо спасать».