В России застрелили белорусского активиста

По версии ФСБ, Алексеев открыл огонь во время задержания. У убитого активиста якобы нашли самодельную бомбу с использованием "британской взрывчатки и детонатора американского производства", а также пистолет и боеприпасы.

В ФСБ также утверждают, что убитый был членом "Полка имени Кастуся Калиновского", состоящим из белорусских добровольцев, которые вместе с украинскими солдатами сражаются против российской армии.

Хотя ФСБ не разглашает имя жертвы, канал Telegram-канала ASTRA сообщает, что Алексеев был убит в среду.

Алексеев - белорусский оппозиционный активист, который в 2020 году участвовал в протестах против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Смерть отца независимому изданию "Наша Ніва" также подтвердил его сын Владислав Алексеев.

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