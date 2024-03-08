В России застрелили белорусского активиста

В среду, 6 марта, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) застрелила в Карелии белорусского оппозиционера Николая Алексеева, который, по версии ФСБ, планировал взорвать административное здание в городе Олонец по поручению украинских спецслужб.
По версии ФСБ, Алексеев открыл огонь во время задержания. У убитого активиста якобы нашли самодельную бомбу с использованием "британской взрывчатки и детонатора американского производства", а также пистолет и боеприпасы.
В ФСБ также утверждают, что убитый был членом "Полка имени Кастуся Калиновского", состоящим из белорусских добровольцев, которые вместе с украинскими солдатами сражаются против российской армии.
Хотя ФСБ не разглашает имя жертвы, канал Telegram-канала ASTRA сообщает, что Алексеев был убит в среду.
Алексеев - белорусский оппозиционный активист, который в 2020 году участвовал в протестах против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.
Смерть отца независимому изданию "Наша Ніва" также подтвердил его сын Владислав Алексеев.
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