Украина демобилизует солдат, призванных до войны

Вопрос вербовки солдат особенно чувствителен в Украине.

Указ касается военнослужащих, служба которых должна была закончиться до 24 февраля 2022 года, но была продлена из-за российского вторжения.

В день российского вторжения, 24 февраля 2022 года, в Украине было объявлено военное положение. Власти не сообщили, скольким солдатам в результате продлили срок службы.

Зеленский в своем ежедневном обращении к нации заявил, что для завершения процесса потребуется "несколько недель", но демобилизация пройдет "с апреля".

Лица, подпадающие под ее действие, присоединятся к резервистам, но также смогут по своему выбору остаться в армии.

"Я знаю, что некоторые из них уже подписали контракт на службу в вооруженных силах", - сказал Зеленский, не уточнив количество таких солдат.

Вопрос набора военнослужащих взамен солдат, измученных двумя годами войны, стал политически и социально сложным.

В феврале украинский парламент в первом чтении принял законопроект о стимулировании призыва на военную службу, чтобы страна могла заменить физически и психологически истощенных солдат.

Законопроект, который еще может быть изменен, предлагает снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет и ограничить продолжительность военной службы до 36 месяцев.

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