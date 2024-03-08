Исполняющим обязанности руководителя Pasažieru vilciens назначен Нешпорс

По сообщению компании, Нешпорс был утвержден советом PV в пятницу, 8 марта.

Как заявил председатель временного совета PV Артис Гринбергс, приоритетом PV является внедрение новых электропоездов при сохранении предсказуемости и пунктуальности в обслуживании пассажиров.

Нешпорс будет исполнять обязанности председателя правления до тех пор, пока новый председатель правления не будет выбран на конкурсной основе. "Конкурс на эту должность будет объявлен в ближайшее время", - добавил Гринбергс.

До назначения нового председателя в правлении компании будут работать Нешпорс и Алдис Даугавванагс.

Нешпорс в 2016 году был назначен членом совета аэропорта "Рига", с 2017 по 2020 год был председателем правления ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs". Нешпорс также является членом совета ГАО "Valsts nekustamie īpašumi".

Уже сообщалось, что в четверг, 7 марта, председатель правления PV Роджер Янис Григулис сложил с себя полномочия.

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