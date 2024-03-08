В Литве задержали живущего в Латвии гражданина России за попытку перевезти нелегальных мигрантов

В среду вечером сотрудники литовской погранохраны провели мероприятия по предотвращению и контролю нелегальной миграции. На дороге, ведущей в Польшу, в ночной темноте пограничники проверили автомобиль Opel Zafira с латвийскими номерными знаками и документами его водителя.

У 34-летннго гражданина России был временный вид на жительство в Латвии. После вскрытия багажника автомобиля сотрудники пограничной службы обнаружили в нем два мокрых рюкзака.

Водитель раскрыл пограничникам, что в 7 километрах, в лесу, оставил людей, за доставку которых из Латвии в Польшу он должен был получить по 700 евро за каждого перевезенного человека.

Направившись к указанному гражданином России месту, пограничники обнаружили пятерых мужчин без документов, удостоверяющих личность, которые утверждали, что являются гражданами Индии. Сообщается, что это мужчины в возрасте от 19 до 38 лет.

Пограничники задержали водителя и мигрантов.

В ходе расследования выяснилось, что эти мужчины, выдавая себя за граждан Индии, нелегально проникли в Латвию, пересекая границу из Беларуси. Пользуясь услугами перевозчика, они планировали добраться из Латвии через Литву и Польшу до одной из стран Западной Европы.

В участке пограничной полиции по факту незаконной перевозки людей через государственную границу начато досудебное расследование. За такую преступную деятельность грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Пятеро арестованных мужчин временно размещены в Центре регистрации иностранных граждан. 8 марта гражданина России арестовали на три месяца.

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