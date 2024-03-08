СМИ: через Латвию и Эстонию в Россию идет нужная для производства оружия марганцевая руда

После начала повторного вторжения России в Украину резко увеличились поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для оружейной промышленности, и с прошлого года часть поставок осуществлялась через порт Силламяэ, в компании-операторе которого половина принадлежит бывшему премьер-министру Эстонии Тийту Вяхи, а также через Латвию, сообщает газета Postimees.
Россия почти полностью рассчитывает на импорт марганца. Несмотря на то, что в стране небольшие резервы марганца, их добыча не развита на промышленном уровне. По предварительным данным, в 2023 году Россия импортировала два миллиона тонн марганцевой руды, что является рекордным объемом. Марганцовая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для оружейных стволов, бронемашин и гусениц таких транспортных средств.
Эксперт по безопасности и экономике Райво Варе допустил, что рост импорта марганцевой руды в России связан с потребностями войны.
Большую часть марганцевой руды Россия импортировала из ЮАР, Габона, Бразилии и Кот-д'Ивуара.
По разным причинам суда не отправляются напрямую в российские порты, поэтому грузы с марганцем приходится перегружать в поездах, следующих в Россию.
По информации Postimees, из двух миллионов марганцевой руды, которая в прошлом году экспортировалась в Россию, почти 90% было перевалено в Эстонии и Латвии. Больше всего таких грузов перевалено в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года и в порту Силламяэ разгружается и хранится марганцовая руда до тех пор, пока поезда с ней отправляются в Россию.
Латвийская государственная железнодорожная компания LDZ Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвовавших в перевозке марганцевой руды в Россию. Компания еще в 2018 году начала принимать суда, перевозившие марганцевую руду из Африки. С началом повторного вторжения России объем таких грузов резко вырос. Из-за спроса цена марганца выросла со 150 долларов США до войны до 300-350 долларов США за тонну.
Postimees попросил прокомментировать изложенную в статье информацию как Latvijas dzelzceļš (LDZ), так и Министерство сообщения, однако оба ведомства подтвердили просьбу об информации, однако до передачи статьи в печать не ответили.
Год назад LDZ приостановила услугу по хранению марганцевой руды. Хранящаяся у LDZ марганцевая руда везлась в основном крупнейшему в России производителю железных сплавов - Челябинскому электрометаллургическому заводу, - клиентом которого долгое время является российский сектор оборонной промышленности.
Вехи, который был премьер-министром Эстонии в 1995-1997 годах, отказался комментировать Postimees деятельность компании, подчеркнув, что "все компании соблюдают эстонские законы, в том числе эстонский закон о санкциях".
Бывший премьер-министр владеет 50% Silsteve. Другая половина компании принадлежит Евгению Малову и Глебу Каткову, которые являются истинными бенефициарами для владельцев Silsteve - Famer Holding и Optial Holding. Отец Каткова Андрей Катков входит в совет Silsteve. Этой же группе предпринимателей принадлежит и порт Силламяэ.
В 80-е годы прошлого века Андрей Катков и Малов работали вместе с известным в настоящее время олигархом и шестым богатейшим человеком России Геннадием Тимченко, позже вместе подключившись к нефтяному бизнесу. Катков и в последующие годы сохранял тесные деловые связи с Тимченко.
В 1998 году Катков и Тимченко основали клуб дзюдо "Явара-Нева", возглавляемый ныне приближенным к российскому автократом олигархом Аркадием Ротенбергом. Владимир Путин - почетный президент клуба.
"Малов и Катков несколько отдалились, и именно поэтому их бизнес разделился, – напомнил Варе и признался, что не знает, насколько далек тандем от российской элиты в наши дни. – Зная их лично по временам нефтяного бизнеса, я бы сказал, что это очень серьезное деловое общество, и как бизнесмены они, несомненно, значительные фигуры. Они связаны не только с портом Силламяэ, но и с туристическими достопримечательностями Нарва-Йыэсуу, жилыми домами и т. п. Умные люди, скажем так".
Международные санкции не запрещают перевозки марганцевой руды в Россию.
На вопрос Postimees об этической стороне таких перевозок, член правления Silsteve Янус Пасс сказал, что "на марганцевую руду не установлены санкции, и общедоступная информация свидетельствует о том, что ее используют в основном для отсева и деоксидации в железо - и сталелитейной промышленности".
Объясняя, почему столь важный для российской военной промышленности товар, как марганец, отсутствует в списке попавших под санкции, эксперт Варе допустил два сценария: вводящие санкции физически не смогли охватить все отрасли, но "в худшем сценарии есть действия взаимной выгоды".
Представитель Министерства иностранных дел Керстин Мересма заявила, что, хотя марганец не подпадает под запрет на экспорт Европейского союза, например, оксиды марганца подпадают под него.
"Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России на уровне ЕС, но пока это предложение не нашло консенсуса среди стран-членов. Мы продолжим работать над этим. Мы также последовательно вносим предложения по введению дополнительных торговых ограничений", - сказала Мересма.
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