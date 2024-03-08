СМИ: через Латвию и Эстонию в Россию идет нужная для производства оружия марганцевая руда

В 1998 году Катков и Тимченко основали клуб дзюдо "Явара-Нева", возглавляемый ныне приближенным к российскому автократом олигархом Аркадием Ротенбергом. Владимир Путин - почетный президент клуба.

"Малов и Катков несколько отдалились, и именно поэтому их бизнес разделился, – напомнил Варе и признался, что не знает, насколько далек тандем от российской элиты в наши дни. – Зная их лично по временам нефтяного бизнеса, я бы сказал, что это очень серьезное деловое общество, и как бизнесмены они, несомненно, значительные фигуры. Они связаны не только с портом Силламяэ, но и с туристическими достопримечательностями Нарва-Йыэсуу, жилыми домами и т. п. Умные люди, скажем так".

Международные санкции не запрещают перевозки марганцевой руды в Россию.

На вопрос Postimees об этической стороне таких перевозок, член правления Silsteve Янус Пасс сказал, что "на марганцевую руду не установлены санкции, и общедоступная информация свидетельствует о том, что ее используют в основном для отсева и деоксидации в железо - и сталелитейной промышленности".

Объясняя, почему столь важный для российской военной промышленности товар, как марганец, отсутствует в списке попавших под санкции, эксперт Варе допустил два сценария: вводящие санкции физически не смогли охватить все отрасли, но "в худшем сценарии есть действия взаимной выгоды".

Представитель Министерства иностранных дел Керстин Мересма заявила, что, хотя марганец не подпадает под запрет на экспорт Европейского союза, например, оксиды марганца подпадают под него.

"Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России на уровне ЕС, но пока это предложение не нашло консенсуса среди стран-членов. Мы продолжим работать над этим. Мы также последовательно вносим предложения по введению дополнительных торговых ограничений", - сказала Мересма.

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