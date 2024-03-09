"Схитрить, как раньше, - невозможно". Что придумал Кремль для выборов Путина с рекордной явкой

Кремль добивается рекордной явки на президентских выборах, а принуждение к голосованию стало более технологичным. В трети регионов доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и там начальство требует от бюджетников голосовать именно онлайн. Би-би-си разбиралась, какими методами власть перед выборами поднимает явку — и зачем, если всю кампанию ее, наоборот, «сушили».
Имена сотрудников бюджетных организаций, которые рассказали Би-би-си о принуждении к голосованию, изменены по соображениям их безопасности.
Как и в 2021 году на думских выборах, голосование на президентских продлится три дня: в следующие пятницу, субботу и воскресенье.
В 29 регионах — то есть на трети территории России — работает электронное голосование вместе с обычным. В этих регионах админресурс используют именно для того, чтобы нагнать избирателей на электронное голосование. Как выяснила «Медуза» (объявлена в России «иноагентом» и нежелательной организацией), администрация президента хочет видеть высокую явку — 70-80%, а желаемая цифра голосов за Путина тоже очень большая — 80% от проголосовавших. Государственная социологическая служба ВЦИОМ публикует схожие данные о предполагаемой явке на выборы и уровне поддержки президента.
Чтобы добиться такой явки, власти мобилизуют не только бюджетников, но и сотрудников госкорпораций. Так, в московском филиале «Газпрома» установили «планку по обязательному участию» в выборах — 95% от общего числа сотрудников, рассказал Би-би-си сотрудник корпорации Алексей. По его словам, в регионах, где введен ДЭГ, работников «Газпрома» обязали голосовать именно дистанционно и обязательно в первый день выборов — 15 марта. Впрочем, в государственном «Сбере» голосовать никого не принуждают, по офису лишь расклеены объявления с информацией о грядущем голосовании.
Тем временем, сотрудников «Газпрома» заставляли участвовать в тестировании ДЭГа — там, где он доступен. «Один плюс, хотя бы не требуют приводить на выборы других людей», — сказал Алексей Би-би-си. Его жену, которая работает в структуре Росавтодора, начальники попросили сагитировать прийти на выборы еще трех человек.
Традиционная категория бюджетников, которую активнее всего принуждают голосовать, — это работники сферы образования.
«Недели полторы назад мне звонит босс и говорит: „Надо проголосовать дистанционно“, — рассказал Би-би-си Петр, сотрудник спортивной школы из Петропавловска-Камчатского. — Попросили из управления образования города заставить участвовать в ДЭГ. Может, не всех, но хотя бы 80% от трудового коллектива».
Петр не стал отказываться, а «решил поступить хитрее»: «Я отправил запрос, потом скинул скриншот с „Госуслуг“ боссу. Но зная, что можно подать заявление на отказ от электронного голосования, я через несколько дней его подал. Потому что хочу проголосовать на участке».
Жена Петра работает в той же спортшколе, и она, в отличие от мужа, открыто отказалась голосовать электронно. На нее давили, но женщина, которая в дни выборов будет в другом городе, в итоге пообещала проголосовать на участке там.
Камчатских педагогов не только заставляют участвовать в ДЭГе. По словам Петра, в общеобразовательной школе, где он подрабатывает, коллективу еще и выдали листовки от ЦИКа с призывом «приходить на участки» и наказали раздать эту агитацию родителям учеников. Петр делать этого не стал, зато сам — как родитель — получил такие листовки, забирая дочку из детсада.
«Именно с приглашением прийти на участок, — рассказал он. — Причем заманивают бесплатными сертификатами на просмотр мультфильма с детьми, розыгрышем призов. В этом абсурд. С одной стороны, заманивают на участок, с другой — давление голосовать дистанционно».
«Настоятельно рекомендуют» голосовать электронно
Мобилизация избирателей с помощью административного ресурса — это ключевой способ повышения явки, подчеркнул в разговоре с Би-би-си политолог Александр Кынев: «Она главное блюдо, а все остальное — это гарнир».
«Мы видим масштабное использование админресурса, — сказал Би-би-си член совета ассоциации «Голос» (признан в России «иноагентом») Давид Канкия. — Почти из всех регионов [где доступно электронное голоcование] пришли сообщения о принуждении к ДЭГ».
В этом главное отличие нынешней кампании от предыдущих, отметил Канкия: электронное голосование в разных регионах используют с 2019 года, но принуждение именно к ДЭГ впервые: «Эта система планировалась как раз для президентских выборов, а раньше это было скорее тестирование».
Регионы, где в 2024 голосуют электронно — это зоны протестного голосования или те, где властям сложно обеспечить явку: в том числе северо-запад страны, Сибирь, Дальний Восток. «По счастливой случайности, именно их выбрали для ДЭГ, — иронизирует Канкия. — А там, где результаты голосования не считают, а зачастую рисуют, ДЭГ не применяется».
В «электоральных султанатах», например, Чечне или Кемеровской области, нет смысла вводить электронные выборы — там и так все «голосуют» как надо, отметил эксперт.
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Андрей, сотрудник одной из бюджетных организаций в Центральной России, рассказал Би-би-си о прошедшем совещании по выборам, на котором выступили глава областного избиркома и замгубернатора по внутриполитическим вопросам.
Чиновники озвучили цифры по голосованию госслужащих: «Из более чем десяти тысяч госслужащих и подведов, как я понял федеральных, хотя может и всех, почти половину загнали в ДЭГ, меньше 10% — на голосование на предприятиях по открепительным, остальных отправили голосовать на своих участках», — рассказал Андрей.
«И тут меня повеселила фраза: коллеги, и как мы их мониторить будем? — добавил он. — Потом выступил от избиркома человек, он некоторые технические особенности просто озвучил по ДЭГу, когда закрывается возможность регистрации, как голосовать, если с одного компа все (включать режим инкогнито в браузере)».
На работе Андрею также «настоятельно рекомендовали» голосовать электронно, что его также удивило, потому что на совещании начальникам бюджетных организаций наказали не жестить и «не злить людей»: «Если хочет человек ногами на участок и вы знаете, что он действительно пойдет — пусть идёт», — пересказывает тезисы с совещания Андрей. Поэтому он в ответ «напомнил, что рекомендации — это лишь рекомендации, а принуждение — уже преступление» (ст. 141 УК РФ).
«Отправить скриншот для доказательства»
Москва — традиционно протестный регион, и ДЭГ власти опробовали именно там. Москвичка Мария рассказала Би-би-си, что ее маму, сотрудницу государственного колледжа в столице, начальство тоже заставляет голосовать онлайн: «Всех сотрудников обязали, чтобы у каждого был аккаунт на госуслугах, для электронного голосования, конечно же. Они даже отчитывались перед администрацией, что у них он есть, под подпись!»
Сотрудников колледжа, по словам Марии, обязывают проголосовать через портал «Госуслуг» в первый день выборов до полудня и отчитаться скриншотом с сайта перед начальниками. За кого голосовать, администрация колледжа не инструктировала, добавила собеседница Би-би-си.
Канкия из «Голоса» добавил, что от бюджетников в регионах с ДЭГ обычно не требуют ставить галочку за Путина: лишь настаивают, чтобы они зарегистрировались на портале. «Я это связываю с тем, что ДЭГ — это абсолютно закрытая от общества система, — объяснил он. — Мы не можем проверить, считают ли там голоса или нет. На участках есть бюллетени, можно хотя бы по головам посчитать явку, а в ДЭГ мы не знаем: может, просто выдают нам то, что заготовили заранее».
«Статистика показывает, что основная масса голосует электронно в пятницу, в рабочий день. То есть голосуешь на рабочем месте, начальник видит, как ты голосуешь, ничего не скроешь», — отметил политолог Кынев. Схитрить, как раньше — например, прийти на участок по принуждению, а в кабине исчеркать бюллетень — в электронном виде невозможно, в ДЭГ нет опции «испортить бюллетень», напомнил он.
Система настолько непрозрачна, что неясно даже, соблюдается ли там тайна голосования. Один из подписчиков журналиста Александра Плющева (признан в России «иноагентом») рассказал ему, что на месте его работы — в ГБУ «Жилищник» в Москве — его попросили проголосовать на тестовых выборах президента в прошедшую субботу, и прислать скриншот. На скриншоте нет никаких данных, кроме надписи «Спасибо, вы успешно проголосовали», поэтому мужчина зашел на «Госуслуги» с аккаунта своего отца. Однако начальство стало спрашивать, почему он не голосовал.
«ГБУ "Жилищник" точно знает, голосовал ли мой конкретный номер телефона или аккаунт на mos.ru или не голосовал. То есть, получается, никакой тайны вообще нет!» — возмутился мужчина.
Тем временем «Единая Россия» создала онлайн-сервис для контроля избирателей, сообщил «Голос». В системе «ГЕО-СМС» избиратель должен подтвердить явку на избирательный участок: открыть ссылку, присланную ему в СМС. Причем ссылка сработает, только если он будет физически находиться на своем УИКе. Такой сервис прямо нарушает принципы свободного осуществления избирательных прав, считают в «Голосе».
Призы и видеоролики
Кроме «кнута» — то есть, принуждения — власти традиционно используют и «пряник». Участникам выборов обещают розыгрыши подарков.
Москвичей зазывают голосовать онлайн акцией: можно выиграть баллы и обменять их на пополнение карты «Тройка» московского метро, промокоды в аптеки и продуктовые магазины, рестораны и магазины электроники.
Жителям Марий Эл предлагают выиграть фотокниги и подарочные сертификаты на OZON. Для участия надо прийти на участок всей семьей и сфотографироваться (или сделать семейное фото возле компьютера, если голосуешь электронно), фотографии нужно опубликовать в соцсетях.
В Свердловской области подарки за участие в выборах обещают гораздо богаче: квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны.
Вирусные ролики, призывающие голосовать, в этот раз тоже появились. По крайней мере, они должны были стать вирусными по задумке создателей. Это не новшество: президентские выборы 2018 года запомнились скетчем про «гея на передержке». Еще в нем 52-летнему протагонисту в исполнении Сергея Бурунова вручали повестку на службу в армии — по сюжету, он не сходил на выборы, и призывной возраст увеличили. В этот раз ролики не эксплуатируют темы ЛГБТ-людей и призыва в армию — призывной возраст уже увеличили.
В провоенных телеграм-каналах распространяют видео, якобы снятое на поле боя, где военные вслух читают Есенина. Последние строчки зачитывает Путин. В другом — игровом — ролике актер в роли украинского командира, бьет своего же солдата ногой по голове за то, что в момент отступления тот попытался эвакуироваться с раненой собаку. Русские солдаты говорят плененному украинцу, что «теперь у него будет выбор» и оставляют ему брошюру о выборах президента РФ. На ней указаны даты голосования на президентских выборах и крупная надпись: «кандидаты на должность президента», но ни их имен, ни фотографий нет. Ролик опубликовал, в том числе канал «На самом деле в Запорожье».
«Сначала выборы затоптали и забыли, а потом нужно 80%»
Часть опрошенных Би-би-си бюджетников утверждают, что в этот раз предвыборная кампания проходит даже тише, чем обычно.
Сотрудник университета в регионе Центральной России рассказал Би-би-си, что им велели взять открепительные и голосовать на участке в самом учебном заведении. За голосование в первый день в пятницу пообещали дать выходной.
«Да как-то тихо в этот раз, — сказал Би-би-си глава библиотеки в госструктуре из одного из регионов Поволжья. — Вскользь один раз прозвучало — „скоро ответственный период, но вы давно работаете, поэтому все знаете“. Это значит лишь одно — на выборы, как обычно, нужно будет отчитаться о явке. Схема всегда одна. Рядовые сотрудники сообщают старшим, что сходили. Старшие — своим старшим. Раньше все это строже было. Помню года, и фотографии бюллетеней даже требовали».
«В этом году гораздо тише, чем в прошлые разы, — согласилась преподаватель университета из Поволжья. Никаких просветительских бесед, ничего не происходит. Единственное — на недавнем заседании ученого совета всем напомнили про важность явки. Сказали, что „все, кто любит пропускать выборы — мы вас знаем. Пожалуйста, сходите в этот раз, ведь уже все условия для вас созданы — три дня голосование, а не один“».
Об этом же Би-би-си рассказала и сотрудница бюджетной сферы из оккупированного Мелитополя. По ее словам, в городе, который большая часть жителей покинула после российского вторжения, оставшихся голосовать никто не гонит и не принуждает: «При этом сотрудники администрации уже сейчас (разговор происходил 6 марта — Би-би-си) открыто говорят, что по окрестным селам досрочно якобы проголосовали 94% жителей».
Согласно мониторингу «Голоса», всего за две недели до голосования — в конце февраля и начале марта — официальные российские СМИ говорили о выборах очень мало.
В обзоре отмечается, что для редакций госканалов кульминацией выборов стал этап выдвижения и регистрации кандидатов — именно тогда выборы упоминали больше всего. «Впрочем, интрига действительно была искусственно уничтожена именно на этих этапах», — добавили авторы мониторинга.
Никого даже минимально оппозиционного на выборы не допустили: Екатерина Дунцова и Борис Надеждин, открыто предлагавшие избирателям антивоенную повестку, в бюллетень не попали. Зарегистрированные кандидаты (Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Вячеслав Даванков от «Новых людей») даже не могут прямо ответить, хотят ли они победить.
Все это «сушило» явку — пока Кремлю не понадобилось ее, наоборот, увеличить. «Получается парадоксальная ситуация, — замечает Канкия из «Голоса». — Политическую конкуренцию уничтожили, упоминания о выборах в федеральных новостях минимальные. Выборы не интересны обществу и не были интересны административной машине. Конечно, это играет на понижение явки. Но, по сливам из АП, им надо показать цифры лучше, чем на предыдущих выборах. Вот и оказались в такой ситуации: сначала выборы сами уничтожили, затоптали и забыли, а теперь надо показать, что 80% на них проголосовали».
«Это для кого сушка? Для тех, на кого не надавишь, — отметил политолог Кынев. — Независимые избиратели власти не нужны. Ей нужны те, кто зависим, кто мобилизуется: либо бюджетники, полицейские, коммунальные служащие, либо корпоративная мобилизация по предприятиям, особенно в моногородах».
80% населения России на выборы нагнать, конечно, не получится, считает Канкия, поэтому власти будут «рисовать» явку. «Это большая бюрократическая машина, которая работает теми механизмами, какими умеет, — сказал он. — Одно другому не мешает, но дополняет, если сгоняют бюджетников, не значит, что не будут „рисовать“».
«70-80% явки административной мобилизацией не обеспечишь, — согласен Кынев. — Ее будет обеспечивать ДЭГ и эти аномальные регионы, где явка всегда максимально высокая: Дагестан, Кабардино-Балкария, Кемеровская область... Таких регионов — около 30% избирателей. Явка там по протоколам гипервысокая, а оппозиции, по сути, нет, контролировать некому, поэтому рисуют, что хотят, и они стабильно дают больше половины всех бюллетеней».
При участии Анастасии Лотаревой и Ильи Барабанова