"Схитрить, как раньше, - невозможно". Что придумал Кремль для выборов Путина с рекордной явкой

«Сначала выборы затоптали и забыли, а потом нужно 80%»

Часть опрошенных Би-би-си бюджетников утверждают, что в этот раз предвыборная кампания проходит даже тише, чем обычно.

Сотрудник университета в регионе Центральной России рассказал Би-би-си, что им велели взять открепительные и голосовать на участке в самом учебном заведении. За голосование в первый день в пятницу пообещали дать выходной.

«Да как-то тихо в этот раз, — сказал Би-би-си глава библиотеки в госструктуре из одного из регионов Поволжья. — Вскользь один раз прозвучало — „скоро ответственный период, но вы давно работаете, поэтому все знаете“. Это значит лишь одно — на выборы, как обычно, нужно будет отчитаться о явке. Схема всегда одна. Рядовые сотрудники сообщают старшим, что сходили. Старшие — своим старшим. Раньше все это строже было. Помню года, и фотографии бюллетеней даже требовали».

«В этом году гораздо тише, чем в прошлые разы, — согласилась преподаватель университета из Поволжья. Никаких просветительских бесед, ничего не происходит. Единственное — на недавнем заседании ученого совета всем напомнили про важность явки. Сказали, что „все, кто любит пропускать выборы — мы вас знаем. Пожалуйста, сходите в этот раз, ведь уже все условия для вас созданы — три дня голосование, а не один“».