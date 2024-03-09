Пожилая женщина получила травму при выходе из вагона: комментарий Pasažieru vilciens

"На Даугавпилсском маршруте Latvijas Dzelzceļš проводит ремонт, - сообщает предприятие. - Мы попросили Железнодорожную инспекцию проверить, ставится ли знак остановки как для регулярных, так и для удлиненных поездов. Ни кондуктор, ни сотрудники станции Лиелварде этот случай не зафиксировали. Мы просим пострадавшую женщину отозваться по поводу компенсации.

Если какой-либо пассажир окажется в ситуации, когда поезд останавливается в месте, где нет перрона, мы просим немедленно обратиться к кондуктору, который свяжется с машинистом, который укажет безопасный порядок действий".

Как сообщалось, 8 марта на станции Лиелварде пассажирка возрастом около 70 лет получила травму головы при попытке сойти с пассажирского поезда, идущего в Даугавпилс, поскольку его последние вагоны остановились в месте без перрона.

С такой ситуацией столкнулись две пассажирки состава. При выходе из поезда первая упала на спину, а вторая разбила себе лоб, в результате чего образовалось кровотечение, - рассказала очевидица Расса, который также поделилась, что другие пассажиры помогли пострадавшим женщинам по мере возможностей. Обе женщины не могли самостоятельно встать на ноги. Также была вызвана скорая медицинская помощь.

Поезд, в свою очередь, просто двинулся дальше, и состоянием пострадавших пассажирок никто не интересовался. Очевидица рассказала, что платформа была достаточно длинной, чтобы на ней могли остановиться все вагоны поезда.

Она отмечает, что поезд состоял из двух составов, сцепленных вместе. Это был поезд старого типа, у которого уже при выходе расстояние до земли больше, добавила очевидица.

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